Uomini e Donne: chi sarà la scelta di Nicolò Brigante? Tutti gli indizi portano a Marta Pasqualato

Manca poco alla scelta di Nicolò a Uomini e Donne. Il tronista di Maria De Filippi è rimasto con due corteggiatrici: Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Chi sceglierà il siciliano? Chi sarà la sua prossima fidanzata? Tutti gli indizi sembrano portare ad un unico nome, quello di Marta. La prova schiacciante è arrivata nel corso dell’ultima registrazione, quella registrata la scorsa domenica 4 marzo, dove è stata mostrata un’esterna piuttosto particolare. Nicolò ha fatto conoscere il padre a Marta e il signor Brigante ha confidato di fare il tifo per lei. Ma non è tutto: a pesare è proprio il fatto che il modello abbia presentato alla ragazza il padre anziché un altro parente. La Pasqualato ha infatti raccontato tempo fa di non avere un buon rapporto con suo padre. La studentessa di Medicina non è scesa nei particolari ma in più di qualche puntata ha mostrato un certo malessere nell’affrontare l’argomento. Nicolò è davvero così insensibile da presentare a Marta il padre? Molto probabilmente no e chiaramente la scelta ricadrà sulla Pasqualato. Con buona pace di Virginia che, nell’ultima esterna con il ragazzo, si è dichiarata innamorata.

Ma quando ci sarà la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne? Una data non è ancora stata fissata: si sa solo che sarà a breve. E, come per la scelta di Paolo Crivellin, avverrà senza pubblico. Un nuovo escamotage per tenere alta l’attenzione sui percorsi dei tronisti, evitando così spoiler e anticipazioni. Non è ancora chiaro se Nicolò – come Paolo – trascorrerà qualche giorno in una villa con Marta e Virginia.

Uomini e Donne: tutti contro Marta Pasqualato

A un passo dalla scelta, sono molti i telespettatori che criticano Marta Pasqualato. Senza dimenticare gli opinionisti Gianni e Tina, che non vedono di buon’occhio la toscana dopo la segnalazione di una presunta tresca con il migliore amico Beppe. Alla fine Nicolò sarà condizionato da certi commenti e cambierà idea vertendo su Virginia? Lo scopriremo solo vivendo…