Uomini e Donne, Nicolò piange per la scelta di Nilufar: le parole di Maria

Uomini e Donne, la scelta di Nilufar: Maria cerca di consolare Nicolò

Nicolò Ferrari non è la scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Il corteggiatore, dopo il discorso della tronista, è scoppiato in lacrime. La sua dolcezza si è fatta notare anche durante questo finale. Maria De Filippi ha tentato di consolarlo. Come sempre la conduttrice è riuscita a trovare le parole giuste. Nicolò ha continuato a piangere di fronte a Nilufar. Il Ferrari ha ammesso che la tronista avrebbe potuto evitare alcune cose, soprattutto in villa. L’ormai ex corteggiatore ha rivelato che secondo lui i baci dati durante il soggiorno siano stati dati da Nilufar per provocare Giordano Mazzocchi. Ed ecco che Nicolò ha dichiarato che secondo lui, la Addati è riuscita a prendere in giro sia lui che il rivale. Non è riuscito a credere al dispiacere di Nilufar, la quale è rimasta molto male delle parole di Nicolò. Sicuramente non si aspettava una reazione del genere. Maria De Filippi ha fatto un discorso molto importante al Ferrari, per cercare di fargli capire che il suo percorso è stato comunque bello ed emozionante.

“Potevi fare in un altro modo, io non ti credo più. Ad oggi io non so chi ho davanti.” Così, Nicolò ha lasciato lo studio. L’ormai ex corteggiatore è apparso profondamente deluso di fronte alla scelta di Nilufar. Prima di lasciare il programma ha salutato tutti e dato un in bocca a lupo sia alla Addati che a Sara Affi Fella. Non solo, il Ferrari ha anche scambiato un lungo abbraccio con Tina Cipollari. Da sempre la nota opinionista ha appoggiato Nicolò. Non appena quest’ultimo è uscito, Nilufar ha dichiarato di essere dispiaciuta per questa reazione.

Uomini e Donne, la commovente reazione di Nicolò Ferrari

Tina ha ammesso di non ricordare mai una reazione così forte. Nicolò si è proprio lasciato andare dopo aver compreso di non essere la scelta della Addati. Forse il giovane credeva di poter uscire dal programma insieme a Nilufar, soprattutto dopo i baci che si sono scambiati durante il soggiorno in villa. Maria De Filippi ha rassicurato Nicolò, rivelando che tutto ciò che lui ha fatto per Nilufar non è andato perduto, perché ha fatto vedere che tipo di persona è.