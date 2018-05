Uomini e Donne: Nicolò e Virginia divisi dopo la scelta

Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum separati dopo la scelta

Che fine hanno fatto Nicolò e Virginia dopo la scelta a Uomini e Donne? Ufficialmente la relazione prosegue, ma i due non stanno trascorrendo questi primi giorni da fidanzati insieme. La prova? Nelle ultime ore l’ex corteggiatrice si è fatta vedere in discoteca, a Verona, con le amiche, mentre Brigante è a Taormina, dove è stato avvistato in un locale. I due stanno ancora decidendo come gestire questa storia d’amore? La distanza geografica non è infatti da sottovalutare: l’ex tronista abita e lavora in Sicilia, mentre la modella si divide tra Verona e Milano. Andranno subito a convivere o preferiranno vivere un rapporto a distanza prima di compiere un passo così importante?

Intanto, per ora, la coppia non ha postato nessuna foto o video insieme: pare che, secondo le regole della redazione di Uomini e Donne, dovranno aspettare una settimana dalla scelta prima di mostrarsi come veri fidanzati. Ma Virginia Stablum ci ha tenuto a precisare che la storia d’amore con Nicolò Brigante è più che mai vera e profonda. “Come nelle favole”, ha scritto la giovane su Instagram Stories a poche ore dalla messa in onda della scelta. Nessun commento, invece, da parte di Nicolò: una volta tornato sui social network, Brigante si è limitato a scrivere “I’m back! (sono tornato)” e ad usare l’hastag con il nome della sua nuova fidanzata.

Uomini e Donne: il pubblico non ha approvato la scelta di Nicolò

In attesa di scoprire come evolverà la storia tra Nicolò e Virginia, il pubblico di Uomini e Donne non ha approvato l’ultima scelta del Trono Classico. La maggior parte dei telespettatori non ha apprezzato il modo in cui Brigante ha trattato l’altra corteggiatrice, Marta Pasqualato, da sempre la favorita. Sono tanti, troppi, i commenti negativi e le critiche nei confronti di Nicolò che, almeno per il momento, preferisce tacere. Sarà il tempo a dargli ragione?