Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta: esterna con effetti speciali

Uomini e Donne Nicolò Brigante beccato in Sicilia insieme a Marta: romantica esterna

Nicolò Brigante si avvicina sempre di più alla scelta. Il tronista di Uomini e Donne sta infatti svolgendo le ultimissime esterne con le sue corteggiatrici. Le fan del Trono Classico sono tornate a segnalare nuovi e inaspettati particolari. Il blog Il Vicolo delle News ha infatti ricevuto una soffiata a dir poco interessante. Il giovane è stato beccato sulla spiaggia di Acireale insieme a Marta Pasqualato. A quanto pare, Brigante ha voluto portare la ragazza in un luogo per lui molto importante. Sono apparsi molto complici e sereni e chi li ha visti racconta di due persone che ridevano spesso e non riuscivano a staccarsi l’uno dall’altra. Intorno a loro, oltre alla troupe della redazione, c’erano tante lanterne a forma di stella. A quanto pare, l’esterna è stata un qualcosa di molto romantico.

Le fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno poi cercato di avvicinarsi ai due per chiedere una foto. In ogni caso, la redazione ha detto alle ragazze di non poter fare alcuna foto. Nicolò ha poi chiesto alle due chi volevano che scegliesse e loro lo hanno invitato a fare una scelta per sé stesso e non per il pubblico. Insomma, Brigante sembra avvicinarsi sempre di più alla fatidica scelta. Gli indizi sembrano confermare che il tronista voglia uscire dallo studio di Uomini e Donne insieme alla Pasqualato. Non è però da dimenticare l’affinità che è riuscito a raggiungere anche con Virginia Stablum.

Uomini e Donne, Marta e Virginia: scontro social prima della scelta

Mentre attendiamo la scelta di Nicolò Brigante, Marta e Virginia sembrano aver iniziato a punzecchiarsi sui social. La prima aveva rivelato ai fan di essere felice e di ridere e l’altra pare averle risposto scrivendo: “Com’è che si dice? Ride bene chi ride ultimo, giusto?” Successivamente, le dolci corteggiatrici sembrano anche essersi mandate qualche frecciatina attraverso altre storie apparse sui loro profili Instagram.