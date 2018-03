Uomini e Donne news, Stefano insieme all’amica di Nilufar: la verità

News Uomini e Donne: Stefano Guglielmini e la migliore amica di Nilufar, qualcosa non convince

Si torna a parlare del trono di Niluar. L’ex corteggiatore della Addati continua a non convincere i fan di Uomini e Donne. Le conoscenze in comune tra la tronista e Stefano Guglielmini fanno storcere il naso ai fan al pubblico della trasmissione. In ogni caso, i diretti interessati continuano a ribadire di non stare a nascondere assolutamente nulla. Un nuovo indizio social ha però scatenato i telespettatori più attenti. Il ragazzo ha pubblicato uno scatto che mostrava il luogo in cui si trovava l’8 Marzo 2018. Il giovane ha infatti postato la fotografia di un noto locale di Milano. Nelle stesse ore, anche una ragazza sconosciuta al mondo dello spettacolo e che pare però essere una cara amica della Addati ha postato una storia in cui mostrava una foto molto simile a quella di Guglielmini.

Al momento, i diretti interessati non sembrano aver smentito e/o confermato tale gossip. In ogni caso, sul profilo dell’ex corteggiatore è apparsa una nuova Instagram Story. Il giovane ha pubblicato una canzone, accompagnata poi da due faccine in particolare. La prima è l’emoticons che invita a stare zitti, la seconda è una patata. Le parole del brano scelto sono: “È stata con me fra, neanche lo sai. Come si chiama manco lo so….” Ovviamente, la storia di cui stiamo parlando potrebbe non voler dire niente, come invece potrebbe voler svelare molto. Una cosa è certa, il diretto interessato al momento preferisce restarsene in silenzio.

Uomini e Donne: Stefano Guglielmini dopo Nilufar, Giordano attacca?

E mentre Stefano pubbliche storie in cui dice e non dice, Giordano pare rispondere. Mazzocchi pare aver chiarito il tutto con Nilufar e sui social scrive: “Puoi mettere tutte le storie che ti pare, ci fai sempre ridere…” Che le parole del corteggiatore di Uomini e Donne siano indirizzate al suo ormai ex rivale?!? Vedremo come andrà a finire questo presunto scontro.