Uomini e Donne news: Nilufar vicina alla scelta, il gesto di Sara Affi Fella

Uomini e Donne news: Nilufar Addati annuncia la sua scelta e Sara Affi Fella fa un gesto importante

A Uomini e Donne, attraverso un video speciale, Nilufar Addati ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta, che ricadrà o su Giordano Mazzocchi o su Nicolò Ferrari. I due corteggiatori sono riusciti a colpire l’interesse della tronista, la quale finalmente può iniziare una relazioen fuori dal programma. Intanto, a congratularsi con Nilufar ci ha pensato Sara Affi Fella. Quest’ultima ha ricordato a tutti l’astio che inizialmente regnava tra loro. Gianni Sperti sottolinea che le loro discussioni erano incentrate su Lorenzo Riccardi. Le due troniste non possono che confermare. Oltre questo, Sara rivela che tra lei e Nilufar è nata un’amicizia fuori dallo studio. Entrambe si sono spesso sfogate tra loro nei camerini. Non solo,la Affi Fella annuncia di sapere già quale sarà la scelta della sua compagna d’avventura. Già da qualche tempo i telespettatori avevano notato la serenità che è nata tra le due troniste, che spesso si trovano d’accordo sulle questioni che ci sono in studio.

Sara in puntata ci ha tenuto a dare il suo appoggio a Nilufar. Le due troniste si sono anche scambiate un affettuoso abbraccio. Dopo l’augurio della Affi Fella per la Addati, anche Tina ci ha tenuto a dire la sua. Scendendo nel dettaglio, Maria De Filippi ha chiesto all’opinionista se si fosse emozionata. La Cipollari ha ammesso di essersi commossa durante il video con cui Nilufar ha annunciato di essere pronta a scegliere. Tina ha rivelato di essere contenta delle due troniste, poiché sono entrambe brave ragazze. Maria le ha ricordato che inizialmente non si trovava per nulla d’accordo con le scelte di Nilufar e Sara. In questo caso, la Cipollari ha confermato, ma ha anche ammesso che nonostante questo ha sempre creduto che le due troniste siano brave ragazze.

Uomini e Donne: Nilufar pronta a scegliere il suo futuro fidanzato, tra Giordano e Nicolò

Dopo l’uscita di Mariano Catanzaro e delle sue corteggiatrici, Nilufar ha annunciato la sua scelta. La tronista ha rivelato che avverrà dopo aver trascorso una notte e un giorno in una tenuta. Proprio come hanno fatto Paolo Crivellin e Nicolò Brigante. Non ci resta ora che attendere per scoprire chi avrà la meglio tra Giordano e Nicolò.