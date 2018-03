Uomini e Donne news, Nicolò Brigante: Marta in lacrime sui social

News Uomini e Donne, Marta delusa da Nicolò? Lo sfogo social della Pasqualato

Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne le cose non sono andate molto bene per Marta. La corteggiatrice di Nicolò Brigante sta facendo di tutto per poter uscire dalla trasmissione insieme al tronista. In ogni caso, sono ancora moltissime le persone che non credono al suo interesse. Dopo la segnalazione arrivata sul suo conto, la ragazza pare abbia perso un po’ di credibilità agli occhi dei fan del programma di Maria De Filippi. Nonostante tutto e tutti, il bel siciliano a deciso di riaccettarla in studio e di continuare a conoscerla. Dopo averle fatto conoscere suo padre e averla portata sulla spiaggia in Sicilia, le cose sembrano essersi un po’ rovinate.

Mentre la Pasqualato proseguiva la sua frequentazione con Brigante, Virginia ha deciso di rifiutare ogni esterna. In ogni caso, quest’ultima ha finalmente cambiato idea ed è tornata a frequentare Nicolò. Nel corso dell’ultima registrazione è andata in onda un’esterna in cui Brigante bacia la bella Stablum. Di fronte a tale gesto, Marta non è riuscita a trattenere la sua rabbia e ha preferito uscire dallo studio. Una volta finito di registrare, la ragazza si è lasciata andare ad un breve ma chiaro sfogo social. La corteggiatrice ha infatti condiviso con i suoi followers una fotografia in cui appare visibilmente scossa e con gli occhi rossi e pieni di lacrime. Il tutto è stato accompagnato da poche e semplici parole: “Buio, oggi è tutto buio.”

Uomini e Donne, Nicolò Brigante tra Marta e Nicolò: chi sarà la scelta?

Al momento non sappiamo ancora quando verrà registrata la scelta di Nicolò Brigante. A quanto pare, il ragazzo ha ancora le idee un po’ confuso. Il pubblico fa il tifo per Virginia, proprio come gli opinionisti della trasmissione. In ogni caso, il tronista sembra essersi affezionata molto anche a Marta. A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ e capire come andrà a finire.