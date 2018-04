Uomini e Donne news, Marta sta male per Nicolò? I segnali social

News Uomini e Donne, Nicolò Brigante: Marta Pasqualato sta male, tornerà?

Marta Pasqualato non ha preso affatto bene l’ultima esterna tra Nicolò e Virginia. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di portare la Stalum a Parigi. Di fronte a tale scelta, la simpatica ragazza di Firenze non ha potuto fare a meno di alzarsi e andarsene dallo studio. Al momento non sappiamo ancora se la corteggiatrice deciderà di tornare e continuare a conoscere Brigante o se invece non vorrà più saperne nulla. Intanto, dai social stanno arrivando dei chiari indizi sull’attuale stato d’animo della giovane. A differenza di ciò che pensano in tanti, la Pasqualato sembra essere realmente interessata al tronista e proprio per questo sta soffrendo.

Da quando c’è stata l’ultima registrazione del Trono Classico, Marta è quasi scomparsa dai social. La ragazza pubblica sempre meno post e le sue storie non fanno altro che diminuire. In queste ultime ore, la diretta interessata si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni, lasciando intendere svariate cose a tutti i suoi fan. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto accompagnata dal testo di ‘Stai attenta’ dei Negramaro. Le parole del brano sembrano parlare chiaro e tondo in questa precisa circostanza. “Stai attenta, attenta che mi uccidi in questa stanza. Se chiudi gli occhi un treno è già in partenza, un passeggero sai perde con poco la pazienza, come me che resto senza. Il cuore l’hai rubato ad una stro….! Non fare casa a questa impertinenza. Stai attenta, stai attenta almeno te. Non dar la colpa a me, la colpa a me.”

Uomini e Donne, Marta: un messaggio in codice per Nicolò Brigante

Oltre al brano dei Negramaro, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche chiesto scusa per la sua assenza, spiegando a tutti che sta passando un periodo un po’ così. Le parole dei Marta sono forse inerenti al suo percorso con Nicolò Brigante?! Vedremo cosa accadrà nel corso della prossima registrazione.