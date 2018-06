Uomini e Donne news, Mariano spiazza tutti: Valentina senza parole

News Uomini e Donne, Mariano Catanzaro sorprende Valentina: parole d’amore importanti

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Mariano e Valentina. Dopo l’inaspettata scelta a Uomini e Donne, nessuno si sarebbe mai aspettato che la coppia riuscisse a durare a lungo. In ogni caso, l’ex tronista napoletano sta dimostrando di aver preso le cose molto seriamente. A quanto pare, la bella giovane di Milano ha stregato Catanzaro, rubandogli il cuore nel vero senso della parola. Il ragazzo è sempre apparso un po’ troppo farfallone, eppure ora pare sia realmente e sinceramente innamorato della Pivati. Nonostante la scelta sia avvenuta fuori dallo studio del Trono Classico dopo una burrascosa lite, le cose stanno andando alla grande. In queste ore, il simpatico ex tronista ha lasciato tutti a bocca aperta con una inaspettata dichiarazione d’amore.

Mariano Catanzaro ha deciso di rivelare alla sua fidanzata e ai fan di Instagram ciò che sta provando in quest’ultimo periodo. A quanto pare, il bel napoletano è sempre più convinto della scelta che fatto nella trasmissione di Maria De Filippi. “Hei Cicci come stai? Tutto ok? Non so bene il perché mi ritrovo qui a scriverti, ma sento di mettere su carta quello che esiste dentro di me. Non ti chiedo tanto, solo di ascoltare queste mie parole per favore. Penso e ripenso a quello che potremmo essere, ad ogni mio dubbio pensiero e incertezza, non so cosa sia giusto o sbagliato, ma sento qualcosa di forte che mi parla di te….”

Uomini e Donne, Mariano e Valentina super innamorati: il messaggio d’amore di Catanzaro

Mariano ha completamente perso la testa per la sua fidanzata. Sui social, Catanzaro sta urlando ai quattro venti quello che prova per la Pivati. A quanto pare, Catanzaro ha tutte le intenzioni di far andare bene la sua storia con Valentina. “Contro ogni pensiero io allora voglio provare a crederci, provare a credere che forse anche per me esiste quell’amore che fa vibrare l’anima, quello che al mattino ti fa star bene solo perché sai che c’è quella persona che puoi chiamare Amore.” L’ex tronista ci sta credendo davvero e cercherà di farlo ancora a lungo,