Uomini e Donne news, il gesto di Emanuele nei confronti di Claudio

Uomini e Donne news, Emanuele Mauti e il gesto nei confronti di Claudio D’Angelo dopo la notizia su Sonia e Federico

Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha iniziato a seguire Claudio D’Angelo su Instagram. Ma cosa c’è di strano? I fan più attenti hanno subito notato che l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini ha preso questa iniziativa. Ricordiamo che lei è stata una delle corteggiatrici di Claudio. I rapporti con quest’ultimo non si sono conclusi nel migliore dei modi. Infatti, la Lorenzini ha scelto di lasciare lo studio dopo diversi problemi nati con D’Angelo, il quale ha poi deciso di iniziare una relazione con Ginevra Pisani. Sonia ha sempre dichiarato di non aver mai creduto pienamente a Claudio. Dopo di che ha preso parte ad una nuova esperienza sedendosi sul trono. Il ruolo di tronista le permette di conoscere Emanuele, con cui esce dal programma. I due vanno a convivere, ma dopo qualche tempo annunciano di aver chiuso la loro relazione a causa di incompatibilità caratteriali. In realtà, Emanuele e Sonia hanno scelto di non rivelare i veri motivi che li hanno spinti a chiudere la loto storia d’amore.

Il segui di Emanuele verso Claudio è arrivato in un momento decisamente particolare. Infatti, pare proprio che la Lorenzini abbia definitivamente voltato pagina dopo la fine della storia con il Mauti. Sonia si starebbe frequentando con Federico Piccinato. Esattamente come Emanuele, anche lui è un ex corteggiatore della Lorenzini. Quest’ultima è stata fotografata insieme al giovane. Durante il suo percorso, Sonia è stata spesso accusata dal pubblico di essere in combutta con Federico. Molti erano convinti del fatto che la Lorenzini e Piccinato fossero d’accordo e sarebbero usciti insieme dal programma. Eppure non è stato così.

Ora Sonia e Federico potrebbero aver scelto di riprendere da dove avevano iniziato. Emanuele non avrebbe preso bene questa situazione, tanto che ha lanciato delle frecciatine che potrebbero essere dirette proprio ai due. Dopo di che, ha anche iniziato a seguire Claudio, il quale non era rimasto in buoni rapporti con Sonia.