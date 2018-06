Uomini e Donne: Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono lasciati? L’ex corteggiatrice chiarisce tutto

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono lasciati? È questo che si stanno chiedendo in queste ore i fan di Uomini e Donne. Il motivo? Alcuni like sospetti lasciati dall’ex corteggiatrice sui social avrebbero insospettito gli utenti che con affetto hanno seguito e continuano a seguire la coppia. Proprio per evitare di alimentare le voci sul suo conto, allora, Angela Caloisi poche ore fa è intervenuta su Instagram, smentendo categoricamente la rottura con Paolo Crivellin. I like sono effettivamente i suoi, ha spiegato lei, ma questo non ha nulla a che vedere con la storia con l’ex tronista. Angela avrebbe messo mi piace a quelle frasi semplicemente perché crede molto nel loro significato.

“Ragazze… io e Paolo non ci siamo lasciati” ha scritto prima Angela Caloisi su Instagram stories “Tuttavia i miei like a quelle frasi non erano uno sbaglio, mi ci ritrovo in quelle parole”. A questo punto, viene da chiedersi: lei e Paolo Crivellin non si sono lasciati ma non è che, forse, stanno attraversando un momento di crisi? D’altronde alcuni di questi messaggi che hanno colpito la Caloisi come, per esempio,“Ho bisogno di persone che ci siano” e “Stai con chi desidera anche quando ti ha” (riportati dal blog di Isa e Chia), farebbero pensare proprio a questo.

Uomini e Donne: l’ex tronista Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati? Il web si interroga

Le persone uscite insieme da Uomini e Donne, di fatto, stanno tenendo sulle molti fan del programma sui social. Molte di queste coppie (come Virginia e Nicolò) sono già scoppiate e il pubblico, ad oggi, si domanda se a questi si aggiungeranno presto anche Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato apertamente di essersi lasciati, ma si sono limitati solamente a pubblicate qualche indizio sui social. Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.