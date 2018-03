Uomini e Donne news: scoppia la lite tra Alessandro Migliorini e la mamma di Alex Migliorini

Da quando Alessandro D’Amico ha messo fine alla sua storia con Alex Migliorini su social non poche sono state le critiche a lui indirizzate. Uno dei motivi che lo avrebbero spinto a chiudere con Alex, come molti sanno, sembrerebbe essere la famiglia di quest’ultimo. Da quanto dichiarato dall’ex corteggiatore, infatti, questi non avrebbero mai visto di buon occhio lui e Alex insieme. Stando a quanto riportato dal sito di gossip di Isa e Chia, però, ad aprire di nuovo la polemica su questo punto sarebbe stata propria la mamma di Alex Migliorini. La signora, infatti, sui social avrebbe condiviso delle multe riguardanti Alessandro D’Amico accusandolo e, di conseguenza, suscitando la reazione di quest’ultimo.

“Pubblico queste multe per farvi sapere uno dei tanti motivi perché non abbiamo accettato Alessandro” scrive la mamma di Alex Migliorini sui social. La stessa, poi, aggiunge anche: “Vive la vita alla giornata usando e sfruttando le persone senza pensare alle conseguenze che provoca a buon intenditore poche parole”. A questo commento, inevitabilmente, ha allora ribattuto direttamente Alessandro D’Amico. Alla sua ex suocera, infatti, l’ex di Alex Migliorini ha risposto: “Ecco che qui esce il suo grande stile da signora! Per cominciare la vedo di una bassezza assurda postare una multa sul web credendo che così io passo per la cattiva persona”. Lo stesso, poi, ha anche scritto: “Alex ha il mio denaro […]Ha avuto e continuerà ad avere un atteggiamento bruttissimo”.

Uomini e Donne news, Alessandro D’Amico contro la mamma di Alex Migliorini: “So il tanto male che avete fatto ad Alex”

Nel suo lungo messaggio Alessandro D’Amico, tuttavia, sembrerebbe avercela solo con la mamma di Alex Migliorini. Al suo ex fidanzato, infatti, non recrimina nulla e ogni accusa lui oggi pare rivolgerla solo alla famiglia dell’ex tronista. “So il tanto male che avete e state continuando a fare ad Alex” scrive infatti Alessandro D’Amico “E mi dispiace solo che in questo momento, quando più serve una mamma, lei non la sta facendo. E la finisca di fare la ridicola sui social e pensi alla sua famiglia!”.