UeD, Ernesto Russo: “La segnalazione? Una vendetta di Barbara”

Ernesto Russo rompe il silenzio dopo il suo addio a Uomini e Donne. Ma, si proceda con ordine. Durante la puntata del dating show andata in onda oggi, lunedì 20 maggio, Ernesto ha abbandonato ufficialmente il parterre degli Over. O, più precisamente, gli è stato chiesto gentilmente di lasciare la trasmissione. Il motivo? Una segnalazione arrivata alla redazione del dating show. Difatti, Maria De Filippi ha mostrato una foto che ritrae Ernesto insieme ad una donna mentre mangiano insieme.

L’uomo ha quindi spiegato di aver visto questa signora, ma non di esserci andato a letto. Nonostante ciò, ha comunque ammesso di aver avuto relazioni intime con altre donne nel periodo in cui ha partecipato al programma, senza però iniziare una vera e propria storia con nessuna di loro. Al che, in studio è calato il silenzio.

Ernesto stava già uscendo con la dama Elisa e, dato che lo scopo di Uomini e Donne è quello di conoscere gente all’interno del programma, Maria non ha potuto fare finta di nulla. La conduttrice gli ha fatto presente di non sta rispettando le regole della trasmissione, per poi chiedergli di lasciare lo studio. A poche ore dalla puntata, Ernesto ha rilasciato un’intervista per il format “Casa Lollo” spiegando la sua verità riguardo la tanto discussa segnalazione:

Durante una delle ultime registrazioni, ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di tradire, io ho ammesso di fare sesso. Ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente. Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conosco, con cui non c’è assolutamente niente, quindi la segnalazione è nulla. Organizzo eventi, sono sempre in mezzo a situazioni ambigue. Sono foto come ne faccio migliaia al locale mio.

Alla luce di tutto ciò, l’ex cavaliere ha dichiarato di non avere nessun rimorso, poiché crede di essere sempre stato sincero e lineare:

Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto, anche se può sembrare strano. Notti di sesso anche al di fuori del programma, ma non ero fidanzato con nessuno.

Dopodiché, Ernesto ha detto di non sapere esattamente chi potrebbe aver inviato le foto alla redazione. Tuttavia, ha un sospetto. Russo crede infatti che Barbara De Santi potrebbe aver fatto la segnalazione, così da vendicarsi per il turbolente modo in cui è finita la loro conoscenza. Da mesi la dama sostiene di non credere ad Ernesto, accusandolo di essersi costruito un personaggio e di illudere le donne del parterre. Per questo, potrebbe aver attuato la sua personale vendetta contro di lui:

Può essere stata Barbara al 100% a mandare le foto, perché il giorno prima mi ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza. Può essere che lo ha fatto per ripicca, le può aver mandate alla redazione. Io non rimpiango nulla, nemmeno la conoscenza con Barbara, ma ripeto di aver avuto frequentazioni con più donne durante il programma. Queste donne dopo 2/3 uscite si disperavano e piangevano, ma come è possibile? Tu non conosci la persona.

In aggiunto, ha svelato di aver parlato con la redazione dopo la sua uscita e di aver mantenuto un bel rapporto con tutti loro. Infine, ha detto la sua anche sulla storia tra Ida e Mario, con il quale ha stretto una bella amicizia. Ernesto ha difeso l’amico, credendo che non ci siano stati secondi fini da parte sua nei confronti della tronista. Difatti, secondo l’ex cavaliere, Ida e Mario hanno provato dei reali sentimenti l’uno per l’altro.