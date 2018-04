Uomini e Donne, Marta Pasqualato: frecciatina al veleno per Virginia

Uomini e Donne, Marta e Virginia: nuovo scontro social tra la Pasqualato e la Stablum

Sarà che corteggiano lo stesso ragazzo, sarà che sono una l’opposto dall’altra, ma Marta e Viginia non riescono proprio ad andare d’accordo. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sembrano essere più agguerrite che mai. Nicolò Brigante si sta avvicinando sempre di più alla scelta finale e tutto ciò ha fatto si che gli animi della Pasqualato e della Stablum si scaldassero come non mai. Non è la prima volta che le due si punzecchiano sui social, ma stavolta la frecciatina della bionda ha catturaro l’attenzione di moltissimi fan del Trono Classico. Sul profilo Instagram della simpatica toscana è apparsa una frase che non lascia spazio all’immaginazione. La giovane donna è stata piuttosto chiara.

Marta Pasqualato ha ringraziato tutte le persone che hanno continuato a sostenerla anche dopo le segnalzioni arrivate sul suo conto. Successivamente, una seconda storia ha ‘incendiato’ l’atmosfera. La corteggiatrice di Nicolò scrive: “Buongiorno bellezze, è un peccato che la personalità non si possa sponsorizzare, altrimenti sappiamo che…” un messaggio simile sembra poter essere indirizzato solo alla sua rivale in amore, ovvero Virginia. La Stablum pubblica frequentemente delle foto che la ritraggono con addosso degli indumenti provenienti da negozi che la ragazza tagga ogni volta. Non sappiamo se la ragazza lo faccia per lavoro o per semplice riconoscenza, fatto sta che è un dettaglio che la Pasqualato non si è lasciata scappare. Chissà cosa ne pensi anche Brigante!

Marta contro Virginia anche fuori dallo studio di Uomini e Donne

Marta e Virginia non sembrano essere disposte ad una tregua. In ogni caso, il loro percorso a Uomini e Donne sta per terminare. Nicolò è molto vicino alla scelta e l’ultima esterna doppia non fa altro che confermarcelo. In queste ultime settimane, il tronista è anche arrivato a ricevere moltissime critiche a causa del tempo che sta impiegando per trovare quella che potrebbe essere la donna della sua vita.