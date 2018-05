Uomini e Donne, Mariano e Valentina dopo la scelta: felici e innamorati

Che fine hanno fatto Mariano e Valentina dopo la scelta a Uomini e Donne? I due sono una coppia a tutti gli effetti! Usciti dallo studio di Maria De Filippi l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno ufficialmente iniziato la loro relazione d’amore. Nelle ultime ore Mariano Catanzaro ha condiviso un dolce messaggio per la sua nuova fidanzata, felice come non mai di aver compiuto questa scelta. Una scelta atipica, fuori dal normale, ma molto sentita da parte del ragazzo. Che ora è più che mai sicuro: con Valentina non sarà una storia mordi e fuggi. Senza telecamere, Valentina e Mariano hanno capito di avere una certa affinità e i due sono molto in sintonia.

“Grazie a questa opportunità, ho avuto l’occasione di conoscere una persona fantastica, capace di smuovermi dei sentimenti che pensavo ormai svaniti…So che in molti non credono in me, ma ad oggi sono felice, sereno, sicuro di quello che provo e della scelta che ho fatto”, ha scritto Mariano Catanzaro su Instagram. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper ha aggiunto: “Sono un disastro, è vero, però mi sto impegnando per far andare bene le cose e renderti felice… questo è quello che voglio e non smetterò mai di provarci…Con il tempo avrò modo di dimostrare che quello che sto dicendo oggi è reale e sono convinto che tra noi non durerà un sole ed una notte, ma sono convinto che insieme costruiremo qualcosa di meraviglioso su basi solide“.

Uomini e Donne: Mariano Catanzaro felice insieme alla sua Cicci

Tra gli hastag usati da Mariano Catanzaro non è mancato #cicci, così come ha soprannominato la sua Valentina Pivati durante il momento della scelta a Uomini e Donne. Che dire: tanti auguri!