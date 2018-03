Quanto costa il giornale di Uomini e Donne?

Grossa novità per tutti gli amanti di Uomini e Donne: dall’8 marzo esce in edicola il primo numero di Uomini e Donne Magazine! Si tratta di un settimanale con tutte le news, anticipazioni, indiscrezioni e interviste sui protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Ma quanto costa il giornale di Uomini e Donne? Il prezzo lancio è di 50 centesimi: molto probabilmente aumenterà nelle prossime settimane. La cover del numero d’esordio è dedicata a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la coppia che si è formata alla corte di Maria De Filippi la scorsa primavera. Una delle scelte più belle degli ultimi anni, come dimostrato anche dall’ottimo riscontro del pubblico.

Uomini e Donne Magazine: i protagonisti del primo numero

Com’è noto, al momento l’ex tronista di Uomini e Donne è impegnata all’Isola dei Famosi e chissà che nel primo numero del magazine non venga svelato qualche curosità sulla permanenza in Honduras… A fare il tifo per la campana c’è ovviamente Pietro, l’ex corteggiatore che in poco tempo è riuscito a conquistare la bella e determinata Rosa. Sul primo numero ci sarà spazio pure per Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici che è stata rifiutata dal modello Nicolò Raniolo, e la sconsolata Gemma Galgani che, dopo anni di tv e di Trono Over, non riesce ancora a trovare il vero amore. Insomma: appuntamento in edicola con Uomini e Donne magazine!