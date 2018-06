Uomini e Donne, Luigi e Sara si sono lasciati? L’ultimissima novità

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella non stanno più insieme? Gli ultimi indizi

Non si fa altro che parlare di Luigi e Sara. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne non sembra stia riuscendo a vivere al meglio la propria storia d’amore. L’ex tronista ha anche confermato di essere entrata già in crisi con il suo fidanzato. Dopo la conferma della diretta interessata, sui social è scoppiato il caos. La giovane ha iniziato ad essere criticata e offesa da alcuni fan dell’ex corteggiatore e lui ha invece deciso di interrompere il suo silenzio social. A quanto pare, sembra esserci stata una qualche svolta. Positiva o negativa? È questo quello che si sta cercando di capire dagli ultimissimi indizi arrivati dai profili Instagram dei due.

Luigi è tornato a pubblicare foto su Instagram e quella postata alcune ore fa ha indispettito i fan. Nello scatto pubblicato da Mastroianni lo vediamo di spalle al centro di un sentiero mentre saluta con la mano. A far preoccupare i follower è stata la frase che ha accompagnato il tutto. “Guarda avanti, piedi per terra e testa alta, ma non dimenticare di essere felice!” Cosa avrà mai voluto dire il giovane siciliano?! Che si sia lasciato alle spalle la relazione d’amore con la bella Sara?! Anche lei pare abbia inviati qualche strano indizio ai suoi personalissimi fan. L’ex tronista si inquadra mentre cammina e scrive semplicemente: “Oltre!” Tutto pare indicarci la fine della storia d’amore che in tanti hanno sognato per mesi.

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: fine della storia d’amore?

Ad farci sapere come sta attualmente Luigi è il suo amico Giordano Mazzocchi. Il fidanzato di Nilufar Addati gli ha chiesto un sorriso in più di un’occasione, per poi rivelare che stava tornando a farlo pian piano. Sembrerebbe perciò che ‘dietro le quinte’ sia accaduto qualcosa di molto importante. Due sono le opzioni: o si sono lasciati o sono riusciti a superare la crisi.