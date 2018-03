Uomini e Donne gossip, spogliarello per Tina: Giulio conquista tutti

Gossip Uomini e Donne, Tina Cipollari: lo spogliarello di Giulia spiazza tutti, la reazione del web

Anche oggi Maria De Filippi ha dedicato i primi minuti del Trono Classico a Tina Cipollari e i suoi corteggiatori. La storica opinionista di Uomini e Donne si è vista protagonista di una strana situazione. A scendere le scale per la bionda uomini di tutte le età, tra cui uno in particolare. Il simpatico Giulio è riuscito a catturare l’attenzione di tutto il pubblico e non solo in pochissimi minuti. L’uomo ha dichiarato di essere uno spogliarellista e proprio per questo ha chiesto alla De Filippi di potersi esibire sulle note della colonna sonora di ‘Nove Settimane e Mezzo’. Inutile dire che la Cipollari si è prestata a tale balletto con molta auto-ironia.

Mentre Giulio si faceva avanti con la sua ‘sensuale’ perfomance, il pubblico non faceva altro che ridere. Sul web sono arrivati innumerevoli commenti a favore del corteggiatore. In tanti credono che lo spogliarello andato in onda quest’oggi su Canale 5 sia un qualcosa che passerà alla storia come uno dei momenti più trash. I fan della trasmissione si sono divertiti e non hanno neanche potuto fare a meno di notare l’imbarazzo di Tina. Il picco di hashtag dedicati a Uomini e Donne è arrivato nel momento in cui Giulio si è tolto i pantaloni, restando con dei boxer a cuori. Tra i tweet più simpatici c’è chi dice: “Tina e lo spogliarellista nei nuovi mostri di Striscia” e “Tutti i casi umani sono andati da Tina.”

Uomini e Donne: lo spogliarellista di Tina Cipollari conquista il pubblico

Lo spogliarellista arrivato per la Cipollari ha lasciato il segno in pochissimi minuti. Tina ha anche deciso di tenerlo e capire se conoscerlo o meno. Se una parte del pubblico del Trono Classico ha apprezzato, gli altri si sono mostrati un po’ contrariati. In tanti credono che il trono della Cipollari dovrebbe andare in onda con il Trono Over e non nel corso delle puntata dedicate ai più giovani.