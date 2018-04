Uomini e Donne gossip, Sonia e Federico stanno insieme: la conferma

Gossip Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si è fidanzata con Federico Piccinato: arriva la conferma della tronista

Da alcuni giorni, Sonia Lorenzini è tornata al centro dell’attenzione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Gli ultimi avvistamenti e i vari indizi apparsi sui social sembravano indicare un presunto flirt tra la ragazza e il suo ex corteggiatore Federico. In ogni caso, i due diretti interessati non hanno voluto né confermare né smentire tale gossip. Ora, la verità è venuta a galla e a rivelarla è prorpio l’ex fidanzata di Emanuele Mauti. La giovane donna e Piccinato stanno insieme, è ufficiale. Tra loro è amore e la stessa Lorenzini ha svelato ogni dettaglio a Uomini e Donne Magazine. A quanto pare, il tutto è arrivato e nato nel modo più naturale possibile.

A differenza di molti altri ex del Trono Classico, Sonia e Federico hanno deciso di viversi la loro storia lontani da tutti, nella più assoluta privacy. Insomma, le voci che circolano sul web da ormai svariati giorni sono tutte vere. Dopo la fine della love story con la sua scelta Emanuele Mauti, l’ex tronista ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di un altro suo ex corteggiatore. Nel corso del trono di Sonia si era parlato molto di Piccinato. I due si erano infatti conosciuti al di fuori del programma e tale dettaglio fece storcere il naso a molti fan della trasmissione. In tanti credevano che i due fossero d’accordo e fossero anche pronti a prendere tutti in giro e ad uscire insieme dallo studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Sonia e Federico insieme: la reazione di Emanuele Mauti

E mentre sui social non si faceva altro che parlare della Lorenzini e Piccinato, Emanuele Mauti ha preferito restare in silenzio. Anche il giovane di Latina è però finito al centro del gossip a causa dell’inaspettata amicizia stretta con Claudio D’Angelo. I due hanno infatti chiarito la loro posizione , specificando di non aver mai avuto nulla uno contro l’altro.