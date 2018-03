Uomini e Donne gossip, scatta il bacio tra Vittorio Sgarbi e Federica Benincà: l’ex corteggiatrice di Marco Cartasegna dice la verità

Poche ore fa sul sito di Isa e Chia è stata riportata una notizia presa dal nuovo magazine di Uomini e Donne. L’articolo in questione aveva come protagonisti Federica Benincà, ex corteggiatrice di Marco Cartasegna, e Vittorio Sgarbi, volto noto della TV italiana. Nello stesso, in particolare, era stata inserita una foto dove si vedeva la Benincà baciare Sgarbi. L’immagine in poche ore ha fatto subito il giro del web e, sui social, tanti sono stati i commenti di quelli incuriositi dalla cosa, così come numerosi, però, sono stati anche gli utenti che non hanno riservato parole carine alla ragazza. Gli insulti ricevuti, tuttavia, hanno molto infastidito Federica Benincà. Tant’è che la stessa, sul suo profilo prima e con dei commenti lasciati agli utenti su Instagram dopo, ha voluto mettere in chiaro alcune cose.

La Benincà avrebbe incontrato Vittorio Sgarbi ad un evento, lei era insieme alla madre e, dopo essersi messa in fila per farsi autografare il suo libro, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui. Questa, almeno, la versione data dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con dei video caricati su Instagram. “Ci siamo avvicinati e così per ridere ci siamo dati un bacio a stampo” ha detto lei nelle stories “Non c’è stato nulla è stato quel momento abbiamo riso ed è finita lì, ergo non c’è nessuna relazione non c’è assolutamente nulla, è una cosa che è nata e morta in quel momento”. Federica, poi, ha anche aggiunto in un commento: “Non c’è una relazione. Poi ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni”.

Uomini e Donne gossip, Federica Benincà criticata per il bacio dato a Vittorio Sgarbi: l’ex di Marco Cartasegna si difende così

Nonostante Federicà Benincà abbia affermato che si trattasse di uno scherzo, poco tolleranti sono stati alcuni utenti su Instagram nei suoi confronti che, esagerando, hanno iniziato ad insultarla. A questi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: “A voi dico che siete un branco di patetici”.