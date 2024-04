Iovino aggredito, parla Parpiglia: “Vendetta di Blasi? Ecco la verità”

Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza sull’aggressione in cui è stato coinvolto “l’uomo del caffè”, Cristiano Iovino. Ma, si proceda con ordine. Nella notte tra domenica e lunedì del 22 aprile, Iovino è stato aggredito brutalmente da un branco. Il personal trainer è stato picchiato da un gruppo di cinque o sei uomini, i quali lo hanno assalito improvvisamente mentre scendevano da un van. Stando a quanto riportato da Milano Today, l’ex presunto flirt di Ilary Blasi avrebbe contattato il Pronto Soccorso alle 3.28 di notte, rifiutando, però, di essere trasportato in ospedale. Non solo, Iovino avrebbe deciso di non sporgere denuncia contro gli aggressori e di non dare ulteriori dettagli sull’incidente.

Un atteggiamento abbastanza inusuale, che ha fatto sorgere una serie di domande. In seguito alla diffusione della notizia, è circolata la voce secondo cui l’aggressione potrebbe essere stata una ‘spedizione punitiva‘ orchestrata da Ilary Blasi. A quanto pare, la conduttrice avrebbe voluto vendicarsi del personal trainer per l’intervista rilasciata qualche mese fa Il Messaggero, dove confessava di aver avuto una frequentazione intima con la donna. Ricordiamo, inoltre, che Iovino testimonierà nel processo tra Totti e la Blasi. Ma, invece, la verità sembrerebbe essere un’altra.

In diretta su RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha svelato la verità dietro l’aggressione nei confronti di Cristiano Iovino. L’autore televisivo ha escluso totalmente dalla vicenda sia Ilary Blasi che Francesco Totti, definendo una “porcata” le voci che sono girate nei loro confronti. Gli ex coniugi, infatti, non avrebbero nulla a che vedere con quanto successo all’ex di Giulia De Lellis. Stando a quanto raccontato da Parpiglia, però, ci sarebbe comunque una coppia coinvolta.

Iovino avrebbe avuto comportamenti inopportuni nei confronti di una donna sposata con un uomo molto noto nell’ambiente, scatenando una reazione furiosa da parte di quest’ultimo. Parpiglia non ha rivelato nessun nome, aggiungendo però che a Milano tutti sarebbero a conoscenza di chi si tratta. “Mi tengo il più largo possibile, lui non ha denunciato, ma la denuncia va d’ufficio quando c’è una prognosi di 20 giorni. Alla fine ho fatto qualche telefonata, perché Milano è un paesello ed eccoci qui: c’è stato forse uno sguardo di troppo con una donna, moglie famosa sposatissima con uno famosissimo molto focoso”, ha detto.

Chiaramente, è necessario sottolineare che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze. Nel frattempo, Cristiano Iovino è tornato ad apparire sui social. Pare, inoltre, che stia ancora frequentando Soleil Stasi, con il quale era stato avvistato qualche giorno prima dell’aggressione.