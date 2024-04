Cristiano Iovino aggredito da un branco: cos’è successo e come sta

Cristiano Iovino è stato aggredito da un branco a Milano. Poco fa, si è diffusa la notizia che l’ex presunto flirt di Ilary Blasi sia stato preso d’assalto nella notte tra domenica e lunedì, 22 aprile, da un gruppo di cinque o sei uomini. Di ritorno a casa, Iovino si trovava in zona Portello quando, ad un tratto, un branco di ragazzi è sceso improvvisamente da un van per poi iniziare a pestarlo di botte e colpirlo su diverse parti del corpo. Immediatamente dopo l’aggressione, il gruppo è fuggito, allontanandosi velocemente a bordo dello stesso furgone.

Stando a quanto riportato da Milano Today, Cristiano avrebbe contattato il Pronto Soccorso alle 3:28 di notte. I medici sono intervenuti rapidamente, fornendo le cure necessarie sul posto al personal trainer. Nonostante ciò, Iovino avrebbe rifiutato di essere trasportato in ospedale. Inoltre, si sarebbe limitato a dare agli agenti dei Carabinieri solo le informazioni indispensabili, evitando di discutere i dettagli dell’aggressione. Pare che, al momento, abbia deciso di non sporgere denuncia contro gli aggressori, i quali sono fuggiti con il furgone, scomparendo senza lasciare tracce.

Per quanto riguardo il suo stato di salute, fortunatamente le condizioni di Iovino non risultano essere gravi. Dopo l’aggressione, l’ex di Ilary Blasi non ha commentato pubblicamente l’incidente e si è mantenuto in silenzio. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda. Tuttavia, basandosi sulle informazioni disponibili, sembra che l’attacco fosse premeditato, con il branco consapevole dell’intenzione di colpire proprio il personal trainer.

Cristiano Iovino: chi è “l’uomo del caffè”

Negli ultimi mesi, Cristiano Iovino è diventato noto come “l’uomo del caffè“. Da tempo si mormorava di un’amicizia speciale con Ilary Blasi, ma è stata la conduttrice romana stessa a rivelare, nel suo documentario Netflix, di aver preso un caffè a casa di un uomo misterioso a Milano. Un incontro che ha dato poi il via alla famosa crisi con il marito Francesco Totti. Da allora, molti hanno iniziato a sospettare che “l’uomo del caffè” fosse proprio Iovino.

Successivamente, il personal trainer ha tolto ogni dubbio rilasciando un’intervista a Il Messaggero, rilevando di aver avuto una frequentazione intima con la Blasi. A quanto pare, Iovino avrebbe ricevuto un’ingente somma da parte di Totti per fare questa confessione. L’ex calciatore, infatti, ha intenzione di usare Cristiano come testimone chiave nel processo contro l’ex moglie. Inoltre, Iovino è conosciuto per avere avuto flirt con diverse donne dello spettacolo, tra cui Giulia De Lellis, la modella Chiara Scelsi, l’ex vippona Oriana Marzoli e Soleil Stasi.