Lorella Boccia, crisi con Niccolò Presta? “Perché non lo vedete”

Lorella Boccia rompe il silenzio e risponde alle voci di crisi riguardo il suo matrimonio con Niccolò Presta. Ma, si proceda con ordine. Da diversi giorni, si è diffusa l’indiscrezione che la ballerina e il figlio di Lucio Presta stessero attraverso un momento complicato della loro relazione. Il motivo? Da tempo, l’agente non fa più capolino sui profili social della moglie. Quest’assenza ha scatenato un’ondata di speculazioni, soprattutto perché Niccolò compariva regolarmente nelle storie e post dell’ex professionista di “Amici“. Addirittura, pare che i due non abbiano passato Pasqua insieme, dato che la conduttrice si è mostrata solo con la sua famiglia e la figlia Luce.

Dopo aver evitato l’argomento per diverse settimane, Lorella Boccia ha deciso di svelare la verità e spiegare cosa stia realmente succedendo tra lei e il marito. La ballerina ha negato categoricamente qualsiasi voce di separazione o crisi con Niccolò, rivelando il vero motivo per il quale lei e il produttore non si vedono insieme da tempo. A quanto pare, Presta ha semplicemente deciso di non voler più apparire sui social, mantenendo una linea più privata. Una scelta che Lorella ha voluto rispettare, attenendosi a condividere contenuti della sua vita senza riprendere il marito. Tuttavia, tra di loro, sembra che tutto proceda a gonfie vele, senza alcuna ombra all’orizzonte.

Ecco lo sfogo pubblicato dalla Boccia nelle sue storie Instagram:

Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli “L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate”. Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette.

Insomma, il matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta è ancora saldo e non mostra segni di crisi. A questo punto, non resta che attendere per capire quanto tempo durerà questa pausa dai social di Niccolò e per rivedere i due di nuovo insieme.

Lorella Boccia e Niccolò Presta: la loro storia

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel backstage di Ciao Darwin nel 2016. All’inizio, i due non sono andati molto d’accordo. Ma, dopo vari screzi, la ballerina ha accettato di andare a cena con lui. Da lì, è scoppiato l’amore e i due non si sono più separati. Nel 2019, sono convolati a nozze e nel 2021 è nata Luce, la loro prima figlia.