Gossip Uomini e Donne: Claudio e Ginevra stanno ancora insieme? È crisi

A un anno e mezzo dalla scelta a Uomini e Donne, Claudio e Ginevra sono entrati in crisi. La notizia era nell’aria da un po’ e ai fan più attenti non è sfuggita, ma oggi sono i diretti interessati a confermare tutto. In particolare è stato l’ex tronista di Maria De Filippi a chiedere rispetto per un momento così delicato. L’ex tentatore di Temptation Island non è sceso nei particolari: per il momento i dettagli dell’allontanamento tra i due non si conoscono. Intanto, l’ex corteggiatrice ha lasciato Riccione, dove convive con Claudio, per godersi qualche giorno in solitudine a Napoli, circondata dai suoi familiari. Crisi passeggera o anticamera di una vera e propria rottura?

“Se non rispondo ad alcune domande cercate di comprendere”, ha spiegato Claudio D’Angelo ai follower, desiderosi di sapere cosa sta succedendo con Ginevra Pisani. Per il momento i diretti interessati preferiscono non dare ulteriori chiarimenti. Forse perché non sanno neppure loro cosa sta succedendo alla loro storia d’amore?

Uomini e Donne: i messaggi di Claudio e Ginevra

Prima dell’ultimo messaggio su Instagram Stories, Claudio D’Angelo aveva scritto qualche giorno fa: “In amore non vince chi fugge, vince chi resta”. Sulla stessa lunghezza d’onda Ginevra Pisani, che aveva invece pubblicato: “Troppo tardi per recuperare e troppo presto per ricominciare”.