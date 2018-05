Uomini e Donne, Giulia De Lellis piange: frecciatina ad Andrea

Uomini e Donne: Giulia De Lellis in lacrime. Ecco le sue parole

Durante il Finale della puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Giulia De Lellis in lacrime. Come sappiamo la sua storia con Andrea Damante iniziata all’interno del programma è finita. La ragazza è stata ospite di Maria De Filippi, ospitata che non ha lasciato indifferente la De Lellis. “Rientrare nello studio non è stato come tutte le altre volte. Oggi ero sola“ afferma oggi Giulia De Lellis alle telecamere di Uomini e Donne. “È stato bello, diverso. Forse è stato un po’ più doloroso come se avesse rimescolato tutto quello che ho provato, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che sto vivendo e tutto quello che ancora vivrò. Però è stata una consapevolezza che avevo bisogno di prendere ancora di più entrando lì dentro“ racconta Giulia De Lellis. “Il momento che ho sentito di più è stato quando ho visto…” e scoppia a piangere. “Il momento più forte è stato quando ho visto le sedute rosse” afferma la De Lellis che ha vissuto un ricordo che non rinnegherà mai.

Giulia De Lellis: “Mi auguro di ritrovare me stessa”

Giulia De Lellis adesso vuole ritrovare se stessa, sistemare “le sue cose”. La ragazza parla di un nuovo inizio da sola. Tra le lacrime dice: “Mi auguro poi un giorno di trovare una persona che sappia darmi tutto quello che io so dare. Amore soprattutto. Adesso voglio pensare a me stessa. Mi auguro in primis di sapermi riprendere. Più forte di prima, più serena di prima”.

Uomini e Donne: Giulia De Lellis ospite in puntata contro Mariano

Durante l’ultima puntata in cui è stata ospite, Giulia De Lellis si schiera contro Mariano, in particolare contro il suo comportamento.