Uomini e Donne, Giulia e Andrea: Raffaella Mennoia si svela

Uomini e Donne, rottura tra Giulia e Andrea: la De Lellis ha chiamato Raffaella Mennoia

Non si fa altro che parlare della rottura tra Giulia e Andrea. Anche l’ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne ha dedicato alla coppia alcune pagine. L’addio tra i due ex del Trono Classico è senza dubbio arrivato come un fulmine a ciel sereno. Tutti sono ansiosi di capire i reali motivi che hanno fatto allontanare la De Lellis da Damante. In ogni caso, i diretti interessati non sembrano essere intenzioni a rivelare i dettagli di ciò che è accaduto dopo il loro ultimissimo viaggio insieme. Ora, a svelare qualcosina in più ci ha pensato Raffaella Mennoia. La redattrice della trasmissione di Maria De Filippi ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni al giornale dedicato agli attuali ed ex protagonisti del programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Raffaella Mennoia ha saputo della rottura tra Giulia e Andrea ancor prima di tutto noi. La donna è infatti stata contattata dalla dolce romana per alcuni consigli in merito a cosa fare con il loro pubblico. L’ormai storica redattrice della trasmissione ha dichiarato di essere in continuo contatto con la De Lellis, anche e soprattutto perché ha seguito il trono di Damante e la nascita del loro amore da molto vicino. Al magazine, la Mennoia rivela: “…. Giulia non è una ragazza che passa inosservata e a volte può essere anche fraintese… In questi giorni sono costantemente in contatto con lei. Giulia mi ha chiamata per sfogarsi, raccontarmi la situazione e per chiedermi consigli prima che ufficializzasse la rottura e prima che la notizia diventasse virale.”

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne parla dell’addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

A quanto pare, Raffaella sa i motivi che hanno spinto i due giovani a lasciarsi definitivamente. In ogni caso, la Mennoia non ha alcuna intenzione di tradire la fiducia della De Lellis e di rivelare a tutto il pubblico cosa le è stato raccontato. “Non rivelerò nulla delle sue confidenze, in certi casi si creano rapporti che meritano rispetto e, in questo caso, il mio silenzio. L’unica cosa che possa dire è che solo il tempo definirà meglio il loro rapporto e servirà a capire se questa separazione sia passeggera o definitiva.”