Uomini e Donne, Giorgio Manetti: verità su Tina e Gemma e nuovo libro

Trono Over Uomini e Donne, Giorgio Manetti si svela: le parole su Tina e Gemma e l’arrivo del nuovo libro

Giorgio Manetti ha rilasciato una brevissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Lo storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato alcuni particolari dettagli sul rapporto con Tina e Gemma. Da sempre, infatti, si pensa che l’uomo si trovi tra due fuochi. Da una parte c’è la Galgani e il grande amore che la dama gli ha proclamato in diretta tv. Dall’altra c’è l’amicizia nata con la Cipollari che, ogni volta che può, invita il gabbiano ad allontanare definitivamente la dama. L’uomo ha avuto modo di tornare a chiarire la sua posizione ancora una volta. A quanto pare, Manetti non cambia idea e la storia d’amore con Gemma è acqua passata e non c’è alcuna possibilità per un ritorno di fiamma.

Nelle corso delle ultime puntate del Trono Over andate in onda, Giorgio ha allontanato Gemma. Il cavaliere ha infatti chiarito di non voler tornare insieme alla dama per nessuna ragione al mondo. Ora, l’uomo ribadisce il tutto al giornale Tv Sorrisi e Canzoni. “Sono sempre stato chiaro. Con Gemma abbiamo trascorso bei momenti, poi la storia è finita. Lei mi attacca continuamente, io mi sono difeso.” E a chi si chiede se la scelta di Manetti dipenda anche dalle parole di Tina Cipollari, il gabbiano nega il tutto e chiarisce il rapporto che ha con l’opinionista. “Tra noi c’è solo una grande simpatia.”

Giorgio Manetti, il cavaliere di Uomini e Donne si rivela: la donna ideale e il secondo libro

Giorgio Manetti ha rivelato che in questo momento della sua vita è in cerca di una donna forte. Chissà se arriverà mai la persona giusta. Dopo il primo libro, di cui si è tanto parlato anche in studio da Maria De Filippi, il gabbiano ne sta scrivendo un secondo. Questa volta si tratterà di un thriller.