Uomini e Donne, Giordano tornerà da Nilufar? L’ultimo indizio

Uomini e Donne, Nilufar Addatti: Giordano vuole tornare? Strani movimenti social

Nel corso della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in onda ieri, Lunedì 9 aprile 2018, abbiamo visto Giordano auto-eliminarsi. Il corteggiatore di Nilufar non ha assolutamente accettato il bacio tra la tronista e il rivale Nicolò Ferrari. I fan di Mazzocchi sono ansiosi di capire se il ragazzo abbia intenzione di tornare o meno in studio. Questi ultimi giorni se ne sono lette di tutti i colori sui social e ora pare sia arrivato un’inconfondibile prova sulle reali intenzioni del ragazzo. A quanto pare, l’ultimo indizio non sembra promettere nulla di buono. Già alcuni giorni fa, il diretto interessato aveva lasciato intendere di non voler sapere più nulla della Addati.

Durante le vacanze di Pasqua, Giordano ha trascorso alcuni giorni im Sicilia insieme alla famiglia del suo nuovo amico, Luigi Mastroianni. Quest’ultimo aveva fatto capire di voler convincere Mazzocchi a continuare il suo percorso da corteggiatore fino alla scelta. Ora scopriamo che il giovane, quasi al cento per cento, non rientrerà in studio. Che la sua esprienza al Trono Classico sia definitivamente terminata?! Il blog Il Vicolo delle News ha ricevuto una curiosa segnalazione da un’attenta lettrice. Mazzocchi pare abbia messo un ‘mi piace’ ad un commento in cui una fan si chiede come sia possibile chiedere al ragazzo di tornare dalla Addati dopo ciò gli ha fatto. I sostenitori del corteggiatore credono che lui abbia fatto anche troppo per la tronista e che lei invece non sia mai stata riconoscente.

Trono Classico Uomini e Donne: Giordano non vuole tornare da Nilufar

Seppur i vari indizi social indichino la volontà di Mazzocchi di non voler tornare a Uomini e Donne, non è ancora detta l’ultima parola. Quest’oggi verrà registrata la nuova puntata del Trono Classico e finalmente potremo scoprire cosa è accaduto nel corso di quest’ultima settimana. Al momento, ai fan del bel ragazzo non resta che incrociare le dita e aspettare ancora un po’ di tempo.