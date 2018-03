Uomini e Donne, colpo di scena in arrivo per Mariano? Parla Federica

Uomini e Donne, Federica Pattacini si è eliminata: Mariano Catanzaro va a riprenderla? Colpo di scena

Dopo la puntata andata in onda su Canale 5 il 13 Marzo 2018, la corteggiatrice Federica ha lasciato un preciso commento social. Nel corso di queste ultime puntate di Uomini e Donne, Mariano si è dato da fare nel vero senso della parola. Il tronista napoletano ha baciato tutte le sue corteggiatrici, senza escluderne neanche una. Catanzaro ha rivelato di aver bisogno di baciare le ragazze per poter capire se andare avanti o meno nella conoscenza. La Pattacini non ha reagito assolutamente bene di fronte all’atteggiamento del giovane. Dopo aver chiarito il motivo per cui non è andata in esterna, si è inaspettatamente eliminata. Ora, scopriamo dai social cosa è accaduto subito dopo.

A quanto pare, Federica non ha cambiato idea. O almeno così sembrava fino a qualche ora dopo la messa in onda della puntata. Sul profilo Instagram della giovane donna è apparsa una fotografia, accompagnata da una frase chiara e tonda. “Felicissima comunque di tutto ciò che ho fatto e ho dato; ma in giro non mi faccio prendere più. Il punto è solo uno.. più si dimostra più se la prende in quel posto! Ti auguro il meglio!” Insomma, dalle parole della ragazza pare essere chiara la sua scelta di non tornare in studio a corteggiatore Mariano. In ogni caso, dopo poco tempo, è apparso un altro curioso posto sul profilo della giovane donna.

Mariano Catanzaro, Federica torna in studio a Uomini e Donne? L’ultimo indizio

Dopo aver chiarito attraverso i social di non voler tornare da Catanzaro, la ragazza ha pubblicato una interessantissima citazione. “Abbi il coraggio di riprovare, non sempre le cose vanno male.” A quanto pare, la Pattacini potrebbe aver cambiato idea. Che Mariano abbia deciso di farle una sorpresa per convincerla a tornare in studio da lui?! Senza dubbio, la ragazza resta una delle preferitie del pubblico. Non a caso, sin dalla prima esterna è riuscita a catturare l’attenzione di tutti, ricevendo anche grandi consensi.