Uomini e Donne, Beatrice Valli sta male: l’ex corteggiatrice è finita in ospedale

Problemi di salute per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi impegnata felicemente con Marco Fantini, ha dovuto saltare un importante evento di moda a causa di un malore la cui causa è ancora del tutto ignota. Anziché sfilare come previsto da mesi, la sorella di Ludovica è finita in ospedale, dove è stata trattenuta dalle 9 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Come raccontato dalla stessa Beatrice su Instagram, i dottori hanno ipotizzato una probabile cervicale acuta ma il quadro clinico non è chiaro. I sintomi che ha avuto Beatrice? Vomito, giramenti di testa, nausea e tremoti alle gambe. Una situazione che ha spaventato parecchio la modella e che ancora adesso la sta facendo preoccupare. Senza contare che la giovane sta ancora allattando la figlia Bianca e non può dunque prendere particolari medicinali per non danneggiare il latte di cui si nutre la piccola.

“Avrei dovuto partecipare questo pomeriggio a una bellissima sfilata a Verona ma appena mi sono alzata questa mattina il mio corpo ha iniziato a fare brutti scherzi. Sono stata in ospedale dalle 9:00 fino alle 18:00 di questo pomeriggio , terribile!” ha fatto sapere Beatrice Valli su Instagram, in un lungo sfogo che ha subito fatto incetta di like e commenti. “Ora sto un pochino meglio ma non del tutto. Hanno ipotizzato cervicale acuta: chi di voi ne sa qualcosa o ha mai sofferto di questo? Per me è la prima volta e mi sono spaventata tantissimo! Vomito, giramenti di testa, nausea e addirittura tremori alle gambe , avevo la testa che mi scoppiava!” ha aggiunto l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e donne: Marco e Beatrice insieme in ospedale

Per fortuna Beatrice ha potuto fare affidamento sulla sua famiglia e in particolare sul fidanzato Marco, come rimarcato dalla stessa Valli: “Meno male sono a casa ora vicino alle mie due pesti e al mio amore grande che si è preso cura di me in ogni momento e non si è staccato dalla barella un secondo”. Ora la web influencer dovrà concedersi qualche giorno di riposo assoluto: forza Bea!