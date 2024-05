UeD: Mattia Marciano presto papà, il tenero annuncio

L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che presto diventerà papà, condividendo lo scatto pubblicato dalla sua compagna Camilla Fardella, con cui sta dall’estate del 2020.

Dopo aver partecipato alla trasmissione, da cui nel 2017 era uscito con Vittoria Daganello e dopo un flirt con Carolina Stramare, la relazione con Camilla sembra proseguire a gonfie vele. Tanto che ora la ragazza ha annunciato di essere incinta: i due presto diventeranno genitori.

“Sei stato sognato, desiderato e amato dal primo istante, mamma e papà non vedono l’ora di donarti tutto l’amore del mondo“, ha scritto su Instagram la coppia in un post. Hanno condiviso un tenero scatto dell’ecografia, con un’ortensia blu ed una torta con su scritto “Baby boy coming 2024″. Quindi presto nascerà un maschietto.

Il percorso a UeD e le relazioni precedenti

Nel 2017 Marciano ha partecipato come tronista a Uomini e Donne dove ha conosciuto Vittoria Daganello. Fu lei la sua scelta ma pochi mesi dopo la storia finì. Il motivo non è mai stato chiaro del tutto. Molti hanno pensato fosse una mossa per visibilità, ma lui ha sempre negato, sostenendo che stando insieme non si stavano più facendo del bene. Da quel momento in poi ha avuto varie frequentazioni ma nessuna di queste è stata mai confermata dal diretto interessato.

Tra queste quella con Victorja Mihajlovic, figlia di Sinisa. Pare che i due siano stati anche per un bel po’ insieme. Poi la rottura. Poco dopo che Carolina Stramare è stata incoronata Miss Italia, nel 2019, l’ex tronista ha avuto un flirt anche con lei. Questa storia non è mai stata confermata. Ma pare che non sia durata a lungo, come le precedenti frequentazioni.

Poco dopo ha incontrato Camilla Fardella, una personal trainer, anche lei napoletana. In questo caso è stato lui stesso a rendere pubblica la relazione, postando, ad agosto 2020, una foto di loro due avvinghiati. Insomma non ci è voluta molta interpretazione nel capire che si trattasse della sua nuova fiamma.

Dato però che aveva abituato i fan a relazioni lampo, nessuno si sarebbe mai aspettato che con la Fardella potesse durare così tanto. Invece, entro l’anno, la famiglia si allargherà: nascerà un maschio.