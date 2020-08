Uomini e Donne, Mattia Marciano si è fidanzato: l’annuncio, chi è Camilla

Mattia Marciano, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post pubblicato su Instagram. Post pieno di passione in cui lo si vede avvinghiato sulla spiaggia a Camilla, la sua nuova fidanzata. Il dentista campano, al momento, ha preferito non aggiungere altro sulla relazione intrapresa. La ragazza pare che sia anch’essa originaria di Napoli e che sia una personal trainer. Mora, dalle forme pronunciate, Camilla è a tutti gli effetti una persona che incarna la bellezza mediterranea. Se della love story, come poc’anzi accennato, null’altro è stato rivelato, quel che è sicuro è che Marciano, dopo il breve flirt vissuto con la Miss Italia uscente Carolina Stramare, ora è tornato a respirare l’aria dei dolci sentimenti.

Uomini e Donne, Mattia Marciano: la nuova fidanzata e i flirt del passato

Mattia si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione al dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Quando salì al trono conobbe Vittoria Deganello che fu la sua scelta. La love story, però, non durò a lungo e si consumò un inevitabile addio. Marciano è poi stato chiacchierato per altre frequentazioni. Ad esempio in passato si mormorò di una liaison con Victorija Mihajlovic, una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna nonché ex calciatore di Inter e Lazio. Poi fu la volta del gossip che lo coinvolse con Carolina Stramare, la Miss Italia 2019. I diretti interessati non si sono mai pronunciati direttamente sulla voce ‘rosa’, ma pare che una frequentazione ci sia stata. Tuttavia non è andata a buon fine.

Uomini e Donne, Mattia Marciano e Carolina Stramare

Era il novembre 2019 quando degli spifferi sussurrarono che Carolina e Mattia si stavano conoscendo. A detta di alcuni la storia sarebbe partita con la marcia giusta e con tutti i presupposti positivi del caso. Sulla frequentazione è poi calato il silenzio e nulla si è più saputo. A fugare ogni dubbio, ci ha pensato la Stramare pochi mesi fa. Confidandosi al magazine Grazia lo scorso marzo, dichiarava di essere single e dunque confermava indirettamente che la storia con Marciano non aveva avuto il risvolto sperato.