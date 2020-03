Uomini e Donne: l’ex tronista Mattia Marciano e Miss Italia Carolina Stramare non stanno più insieme

Un fuoco di paglia. Questo si è rivelata la storia d’amore tra Mattia Marciano e Carolina Stramare. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2019 avevano cominciato a frequentarsi lo scorso autunno ma ad oggi i rapporti si sono interrotti. La conferma è arrivata dal settimanale Gente, che ha intervistato la modella in questi giorni difficili, in piena emergenza Coronavirus. Carolina ha chiarito di essere single: dunque non è andata avanti la liaison con il dentista campano. I motivi della rottura sono ignoti ma è probabile che la distanza – lui in Campania lei in giro per il mondo per i suoi impegni di Miss fino a quando lo scoppio del Covid-19 non ha bloccato tutto- abbia pesato sul rapporto.

Carolina Stramare: Miss Italia in quarantena con la famiglia

“Sono single”, ha assicurato Carolina Stramare nell’intervista rilasciata a Gente, senza fare alcun riferimento alla storia con Mattia Marciano. Al contrario non ha potuto non menzione quella con Alessio, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo e mollato subito dopo la vittoria a Miss Italia. “La storia d’amore con Alessio è finita mesi fa ma siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha detto la 21enne.

Mattia Marciano: la vita intensa dell’ex tronista di Maria De Filippi

Prima di provare a costruire, seppur invano, qualcosa di serio con Carolina Stramare, Mattia Marciano ha avuto una lunga relazione con Vittoria Deganello, ex corteggiatrice scelta proprio a Uomini e Donne. Successivamente ha avuto una breve liaison con Viktorija Mihajlovic, figlia del più noto Sinisa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.