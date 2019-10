Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è più fidanzata

Come da tradizione, la nuova Miss Italia è tornata single. Carolina Stramare è diventata reginetta di bellezza accanto al fidanzato Alessio ma dopo la vittoria al concorso più importante d’Italia tutto è cambiato. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Carolina ha ammesso che non riesce più a vedere Alessio come un tempo e che ogni giorno è costretta a prendere un aereo diverso per i suoi impegni da “più bella d’Italia”. Viaggiare spesso la sta allontanando – seppur momentaneamente – dagli affetti ma la 20enne non se la sente di rinunciare a certe opportunità. Soprattutto perché il suo sogno è quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo, come conduttrice e attrice.

Le parole di Carolina Stramare su quello che è ormai il suo ex fidanzato

“Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”, ha ammesso Carolina Stramare alla rivista edita da Cairo Editore. “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”, ha aggiunto. Non solo: secondo Di Più la redazione di Uomini e Donne avrebbe puntato proprio Alessio, che dopo la vittoria di Carolina a Miss Italia 2019 è apparso più volte in tv e sui giornali.

L’ex fidanzato di Miss Italia 2019 nuovo tronista di Uomini e Donne?

Stando a quello che si legge su Di Più, l’ex fidanzato di Carolina Stramare sarebbe stato contattato per il ruolo da tronista a Uomini e Donne. “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show“, ha assicurato. Sarà vero? Chi vivrà, vedrà!