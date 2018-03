Anticipazioni Uomini e Donne: il bacio tra Nilufar e Giordano e la sorpresa a Nicolò

Oggi, 19 Marzo 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo una prima parte dedicata ai corteggiatori di Tina Cipollari, si passa alle due troniste. Il blog News UeD ha riportato tutti i i dettagli di ciò che è accaduto in studio. Nilufar Addati è uscita in esterna con Giordano e Nicolò. Con quest’ultimo le cose sono migliorate. I due si vedono in camerino per un primo chiarimento. Il ragazzo voleva andarsene via, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Dopo questo primo incontro, la tronista organizza una romantica e inaspettata sorpresa a Ferrari. In una villa molto elegante, lei le fa trovare un libro con alcune scritte con cui cerca di fargli capire che le piace davvero. Si incontrano, si abbracciano e si scambiano dei baci sulle guance.

Anche l’esterna con Giordano è andata molto bene. Lui la porta a ballare e una volta in macchina si scambiano alcuni baci a stampo. Il corteggiatore segnala anche il fatto che Nicolò e Lorenzo Riccardi sono stati visti insieme a Milano. I diretti interessati rivelano di essersi incontrati casualmente e non era affatto un’uscita organizzata. Si passa poi al trono si Sara. La Affi Fella si è vista con Lorenzo e con Luigi. Con quest’ultimo c’è stato una specie di chiarimento in camerino. Successivamente, il corteggiatore l’ha raggiunta in albergo dove le ha fatto una speciale dedica. Anche l’uscita con Riccardi è andata benissimo, anche se non c’è stato il bacio che sembrava pronto ad arrivare.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Nicolò Brigante ancora tra Marta e Virginia

Nicolò Brigante non ha ancora fatto la sua scelta. Il tronista ha portato Marta in Sicilia. I due hanno trascorso svariato tempo insieme e sembrano essere stati molto bene. Sulla spiaggia, i due si sono lasciati andare a vari effusioni e bacia appassionati. Virginia non sembrava voler uscire con Brigante neanche questa volta, ma ha poi cambiato idea. Lui è andato di nuovo a Verona dalla corteggiatrice questa volta lo ha fatto salire in casa. Hanno parlato un po’, fino a lasciarsi andare a baci e abbracci. Di fronte alla loro uscita, la Pasqualato si è arrabbiata ed è uscita dallo studio.