Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Manetti lascia il Trono Over

Anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio Manetti non tornerà al Trono Over? Le ultime dichiarazioni del cavaliere

Giorgio Manetti è ormai un volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. Il noto cavaliere del parterre maschile è senza dubbio uno degli uomini più desiderati dalle dame che hanno preso parte alla trasmissione nel corso di questi ultimi anni. In ogni caso, l’unica vera relazione d’amore che il gabbiano si è sentito di portare avanti per un lungo periodo è stata quella con Gemma Galgani. La donna di Torino pare sia riuscita a stregare il gabbiano con la sua eleganza, il suo corpo e la sua cultura. Nonostante sia sempre stato molto schietto e sincero, in questi ultimi mesi il pubblico del programma di Maria De Filippi ha iniziato a non vedere di buon occhi gli atteggiamenti del signore di Firenze.

Nel corso di questa stagione del Trono Over, Giorgio si è visto più e più volte attaccato dal pubblico in studio, dai telespettatori e dagli opinionisti. L’unica ad aver sempre preso le difese del cavaliere è stata Tina Cipollari. Tra tutti, quello che ha mostrato più dissenso nei confronti di Manetti è stato Gianni Sperti. In tutto ciò, mentre la redazione di Uomini e Donne si appresta a registrare le ultime puntate di questa edizione, le prime anticipazioni sembrano rivelare una grandissima novità. Oggi, 24 Maggio 2018, è stata registrata una nuova puntata del Trono Senior. Il blog Il Vicolo delle News ha rivelato nel dettaglio ciò che è accaduto in studio, regalando così una grandissima e inaspettata anteprima.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti abbandona il Trono Over? Ultimissime anticipazioni

La talpa de Il Vicolo delle News presente in studio nel corso della nuova registrazione del Trono Over ha rivelato un succulento particolare su Manetti. A quanto pare, Giorgio è pronto a lasciare la trasmissione. Il cavaliere è stato attaccato in studio per aver ballato con Gemma. Di fronte alle critiche, il gabbiano ha spiegato di aver voluto solo chiudere in bellezza il suo percorso poiché il prossimo anno non ci sarà.