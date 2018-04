Uomini e Donne anticipazioni: Giordano ci ripensa e torna da Nilufar?

Anticipazioni Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha deciso di tornare in studio per Nilufar? Indizio

La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 10 Aprile 2018 ha regalato moltissimi colpi di scena. Nilufar non è andata a riprendere Giordano, eppure era convinta di vederlo in studio. Il corteggiatore ha però deciso di eliminarsi definitivamente e di non rientrare più in trasmissione. In ogni caso, le cose potrebbero essere già cambiate. La tronista pare sia rimasta molto delusa della scelta presa da Mazzocchi e forse potrebbe aver deciso di raggiungerlo subito dopo. I fan del corteggiatore stanno infatti sperando ancora in un improvviso colpo di scena, così che il giovane torni a far parte del programma di Maria De Filippi. Al momento, nulla è dato per certo, ma alcuni indizi social sembrano promettere molto bene.

Giordano è stato aspramente criticato da opinionisti e non solo durante la registrazione. Sono molti quelli che credono abbia sbagliato a non tornare in studio per continuare a conoscere la tronista. Quest’ultima potrebbe aver deciso di organizzare qualcosa per far cambiare idea a Mazzocchi. Nelle ultime ore, il diretto interessato ha rotto il silenzio social ed ha postato una dolce e tenera foto sul suo profilo Instagram privato. I più curiosi non si sono affatto lasciati scappare la frase scritta dal bel giovane. A quanto pare, qualcuno potrebbe aver fatto capire al corteggiatore che sarebbe ora di mettere da parte l’orgoglio e correre da Nilufar prima che sia troppo tardi.

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi: una strana frase sui social, è dedicata a Nilufar?

Giordano, su Instagram scrive: “I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.” La foto apparsa ritrae il giovane Mazzocchi insieme ad una bambina che potrebbe essere, perché no, una sua piccola fan. Che qualcuno abbia provato a spiegargli qualcosa in particolare, tanto da convincerlo a tornare in studio a Uomini e Donne?!? Staremo a vedere cosa accadrà nel corso della prossima registrazione!