UeD anticipazioni, Eugenio e Francesca indecisi sul nome del figlio

Anticipazioni Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: come si chiamerà il secondo figlio?

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia di Uomini e Donne, sono in attesa del loro secondo figlio. La notizia ufficiale della gravidanza di Francesca Del Taglia è stata data dalla stessa ex corteggiatrice sui social. Dopo l’arrivo del primogenito Brando, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia aspettano un altro maschietto. Il bambino nascerà tra meno di un mese. Con l’arrivo del secondo figlio, la coppia si conferma una delle più solide di Uomini e Donne. Eugenio e Francesca stanno insieme dal duemilatredici, dopo ben otto mesi di trono. Adesso, tra i fan, è partito il toto nome. Come si chiamerà il secondo figlio di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia?

Uomini e Donne Magazine rivela che la coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia avrebbero già pensato a dei nomi. Due, in particolar modo, sono quelli su cui sarebbero ancora indecisi a meno di un mese dalla nascita. Il nome che la coppia ha deciso di dare al loro primo figlio è Brando. Per il secondogenito i nomi in lizza, secondo il megazine di Uomini e Donne, sono Alberto e Zeno. Probabilmente il nome ufficiale del bambino si avrà soltanto a gravidanza conclusa.

Uomini e Donne anticipazioni: meno di un mese alla nascita del secondo figlio di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Fra meno di un mese, dunque, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo regaleranno al loro bambino Brando un fratellino. Come chiameranno il secondo figlio: Alberto o Zeno?