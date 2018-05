Uomini e Donne: Alessia Cammarota si è rifatta il seno

Uomini e Donne, Alessia Cammarota è rifatta: il ritocchino dopo le due gravidanze

Ritocchino estetico per Alessia Cammarota. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel corso di una diretta su Instagram con il marito Aldo Palmeri, ha rivelato di aver rifatto il seno. I due si sono collegati con i follower proprio dalla clinica dove la giovane si è sottoposta all’intervento chirurgico. Intervento che Alessia ha fatto perché il suo décolleté ha avuto un cedimento dopo le due gravidanze. Come capita spesso a tante mamme, la Cammarota si è ritrovata con il décolleté sciupato dopo aver allattato i due figli Niccolò e Leonardo. “Chi è mamma lo sa che quando allatti due bambini si distrugge un po’ tutto. Ora abbiamo recuperato” ha confidato Alessia sui social network.

“L’intervento non è stato doloroso. Mi sono alzata subito, non ho sentito alcun dolore. L’anestesista è stato bravissimo”, ha confidato Alessia Cammarota. La moglie di Aldo Palmeri ha poi puntualizzato: “Ho chiesto solo una taglia in più. I dottori sono stati molto bravi, sapevano che non volevo nulla di esagerato. Ci ho ripensato mille volte prima di arrivare alla decisione finale”. Nel corso della diretta, Alessia ha anche spiegato di aver da tempo ritoccato le labbra con un filler: “Le avevo molto sottili, per questo ho deciso di ritoccarle”.

Aldo e Alessia dopo Uomini e Donne: la nuova vita a Catania

Felice dopo il ritocchino estetico, Alessia Cammarota ha svelato qualche dettaglio della vita matrimoniale con Aldo Palmeri. I due vivono ancora a Catania, dove gestiscono un locale. In questi mesi la coppia ha però deciso di trasferire il Keep Up in un’altra zona della città, in un posto più grande. Intanto crescono i piccoli Niccolò e Leonardo che, a quanto pare, non avranno un altro fratellino o sorellina. “Terzo figlio? Assolutamente no! Già con due bambini non è facile, figuriamoci con un terzo… siamo apposto così”, ha sentenziato l’ex corteggiatrice.