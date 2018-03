Uomini e Donne, il video di Alex Migliorini non piace ai fan: lui si difende

Uomini e Donne, Alex Migliorini pubblica un video sui social che non piace ai fan: l’ex tronista risponde alle critiche così

Da quando Alex Migliorini è uscito da Uomini e Donne molti sono i fan della trasmissione che hanno continuato a seguirlo sui social. Su Instagram, in particolare, l’ex tronista è molto attivo e, quotidianamente, condivide con i suoi followers foto e video della sua vita privata e professionale. L’ultimo post pubblicato da Migliorini, però, sembra non essere piaciuto a tutti, tant’è che il veronese, dopo le numerose critiche ricevute, si è sentito in dovere di rispondere a chi sui social si è lamentato. Il video incriminato condiviso da Alex era un video parodia di una nota pubblicità Tezenis dove, l’ex tronista, si divertiva ad imitare la celebre Rita Ora.

Molti fan di Migliorini hanno affermato di essere divertiti dalla cosa ma, tra questi, c’è stato anche chi non ha molto apprezzato il gesto. Cosa abbia dato fastidio a questi ultimi di preciso non si è capito ma, a tal proposito, c’è stato chi, per esempio, chi ha scritto: “Non sono bigotta ma a me non è piaciuto. Assolutamente mi spiace ragazzi”. A questo commento, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto, cercando in questo modo di mettere un freno anche alle critiche mosse dagli altri utenti. “Ragazzi qui si esagera” ha scritto il fidanzato di Alessandro D’Amico “Ho 23 anni non 5 è un video divertente una parodia di una pubblicità tutto qui… manca il senso dell’umorismo volte alle persone”.

Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista di Uomini e Donne svela la verità

Qualche giorno fa, sempre sui social, Alex Migliorini era stato al centro di un’altra polemica. L’ex protagonista del Trono Gay era stato accusato di essere ricorso alla chirurgia estetica (per rifare le labbra) mantenendo tutto nascosto agli utenti. A tal proposito, però, il veronese ha voluto chiarire una cosa, e cioè: è vero, aveva le labbra gonfie ma non perché le avesse rifatte. ““Tranquilli non ho fatto nessuna puntura” aveva scritto in una storia pubblicata su Instagram “Ho una piccola ciste dovuta al continuo mordermi il labbro e allo stress. Nulla di grave”.