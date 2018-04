Uomini e Donne: i motivi che hanno spinto Claudio Sona e Mario Serpa a tornare insieme

Da quando Mario Serpa e Claudio Sona sono tornati insieme il pubblico di Uomini e Donne non aveva ancora avuto modo di vedere i due ospiti negli studi di Cinecittà. Come accade spesso, infatti, le coppie uscite insieme dal programma tornano in trasmissione invitati da Maria De Filippi. L’assenza di Mario e Claudio in molte occasioni (come coppia) aveva addirittura spinto le malelingue a pensare che tutto fosse dovuto allo scandalo che li aveva coinvolti dopo la loro scelta (quando Juan Fran Sierra aveva accusato l’ex tronista di fare il doppio gioco durante il suo percorso a Uomini e Donne). Oggi però tutte queste ipotesi sono state ampiamente scongiurate.

In un video pubblicato da Witty Mario e Claudio hanno parlato dietro le quinte della loro storia. Nella stessa intervista, inoltre, hanno pure spiegato i motivi che li hanno spinti a tornare insieme. Nonostante le ingerenze di alcune persone loro due si sono dati una seconda possibilità. Le incompatibilità di carattere sono state messe da parte e la distanza, che dopo la scelta li ha tenuti lontano, poi li ha portati a tornare insieme. Sia Mario che Claudio sentivano entrambi la mancanza l’uno dell’altro e questo, alla fine, ha avuto la meglio. Per questo sono tornati insieme.

Mario Serpa e Claudio Sona: di nuovo innamorati dopo la crisi

Oggi Mario Serpa e Claudio Sona appaiono molto innamorati. Nell’intervista i due hanno anche raccontato che, prima dell’annuncio ufficiale sui social, entrambi avevano iniziato a frequentarsi molto prima. La scelta di dirlo ai loro fan, però, è arrivata solo quando tutti hanno iniziato a vederli insieme in giro. Non riuscendo più a nascondere la cosa hanno allora hanno deciso di uscire allo scoperto e di ufficializzare la loro relazione una volta per tutti.