Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista dice la verità

Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista rompe il silenzio e dice la verità

Alex Migliorini si è rifatto? L’ex tronista del Trono Gay qualche minuto fa ha risposto a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, condividendo sul suo profilo Instagram una storia con la quale ha voluto mettere in chiaro alcune cose.

“Ragazzi in tanti mi chiedete cosa mi è successo alle labbra… “ ha esordito ironicamente Alex Migliorini sui social “Tranquilli non ho fatto nessuna puntura”. “Ho una piccola ciste dovuta al continuo mordermi il labbro e allo stress” ha spiegato poi l’ex tronista di Uomini e Donne taggando il suo fidanzato Alessandro. “Nulla di grave” ha concluso poi il veronese “Dovrò toglierla credo domani vi farò sapere state tranquilli”. Niente botox dunque per il fidanzato di Alessandro D’Amico e né alcun ricorso segreto al chirurgo estetico, solo una piccola ciste che, come accennato, rimuoverà a breve: ecco svelato l’arcano mistero.

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sempre più innamorati: nessuna crisi per i due volti noti di Uomini e Donne

Smentite le voci di una loro presunta crisi, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sono tornati a mostrarsi insieme sui social più uniti che mai. Nell’ultima ospitata a Uomini e Donne avevano anche parlato della loro intenzione di trasferirsi insieme all’estero. I due, infatti, ad aprile andranno a vivere in Spagna (a Ibiza), nell’isola dove Alessandro D’Amico ha già lavorato e tornerà a lavorare nella stagione estiva. Le cose, dunque, per i due ex protagonisti di Uomini e Donne oggi non potrebbero andare meglio.