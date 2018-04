Una Vita anticipazioni spagnole: Martin muore tra le braccia di Casilda

Anticipazioni spagnole Una Vita: Martin muore durante una rivoluzione tra le braccia di Casilda

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Martin muore. Una nuova tragedia per le vie di Acacias 38. La povera Casilda si ritrova a perdere, tra le sue braccia, suo marito. Ma quanto accaduto non sconvolge solo la domestica, ma anche gli altri abitanti del piccolo quartiere spagnolo. Stando alle puntate andate in onda in Spagna, Ursula mette in atto una rivolta. Alcuni lavoratori vengono pagati dall’ex governante per animare una rivoluzione. Forti momenti di tensione per le vie di Acacias. Ad assistere alla rivolta tocca a Martin, Servante e Huertas. Duri sono i colpi inflitti alle forse dell’ordine, che tentano di placare gli animi. Nel frattempo, Casilda comprende che sta accadendo qualcosa in strada e così decide di raggiungere suo marito preoccupata. Ed ecco che arriva un momento davvero critico per la rivoluzione. La situazione peggiora con il passare delle ore e si conclude con un colpo di pistola.

Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: le ultime parole di Martin per Casilda

Ebbene la rivoluzione finisce in modo tragico. Martin viene ucciso da un colpo di pistola. Tutti circondano l’uomo, cercando di aiutarlo. Quando arriva sul posto il medico, si comprende che per lui non c’è più nulla da fare. Un momento abbastanza commovente, nel quale Martin prima di morire fa un breve discorso a Casilda, chiedendole di essere felice e di ritrovare l’amore. La domestica lo saluta con un “ti amo”. Impossibile non notare la sofferenza della giovane che non avrebbe mai voluto dire addio al suo amato. Proprio tra le sue braccia, Martin muore a causa della rivoluzione. Casilda resta scioccata per quanto accaduto. Infatti, la domestica non ricorda più nulla del suo matrimonio.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Casilda perde la memoria, Servante disperato

Casilda non ricorda più nulla del suo matrimonio felice con Martin e neanche che quest’ultimo è morto a causa della rivoluzione. A starle vicino ci pensano Rosina e Leonor, le quali tentano di risistemare la memoria della domestica. Il medico le dà poi il permesso di tornare alla sua vita normale, sebbene ancora non abbia alcun ricordo del suo Martin. Ma la sofferenza di questa morte non ha riguardato solo la domestica, ma anche il resto degli abitanti di Acacias, in particolare Servante. Quest’ultimo non può trattenere le lacrime di fronte al corpo del suo amico, a cui rivela di essere riuscito ad occupare il vuoto che Paciencia aveva lasciato andando a Cuba.