Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 giugno: Mauro esce con un’altra donna

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Mauro cerca di dimenticare Teresa con un’altra, Simon ed Elvira a letto insieme

Nelle prossime puntate di Una Vita, Fernando rivela a Teresa di aver acquistato il terreno di Odon De Buen per costruire la loro futura casa. La Sierra si mostra subito felice di fronte a questa notizia, ma nel frattempo non riesce a non pensare a Mauro. Il commissario di Acacias, al fine di dimenticare la maestrina, esce con una sua vecchia amica, Carmen. Non sapendo che Ursula li sta spiando, fuori dalla Deliciosa San Emeterio, si avvicina alla donna per baciarla. L’uomo, però, non ci riesce, poiché nei suoi pensieri c’è ancora Teresa. Simon torna ad Acacias e nella sua stanza nota che manca la scatola dei suoi ricordi. Il maggiordomo sospetta subito di Susana e la affronta. La sarta lo tratta con disprezzo e rinnega nuovamente di essere sua madre. Elvira passa la notte con Gayarre e si concede. Il mattino dopo, quando rientra in casa, viene sorpresa da Arturo, a cui racconta una bugia. Il colonnello fa finta di credere alle parole della figlia e intende starle col fiato sul collo.

Una Vita anticipazioni: Rosina preoccupata per Leonor e Pablo

Rosina e Liberto chiedono a Susana di non rivelare a nessuno che si sono sposati. Poco dopo, la mamma di Leonor parla del suo matrimonio segreto a Felipe. La donna, intanto, si mostra agitata, poiché sua figlia e Pablo non sono ancora tornati. A questo punto, l’avvocato le consiglia di contattare i diplomatici marocchini. Dopo aver rivisto Felipe, Celia ha molti dubbi e Consuelo cerca di rassicurarla. Intanto, Huertas tenta di aiutarla, garantendole che le farà capire chi è davvero suo marito.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana vuole eliminare Mauro

Cayetana cerca di corrompere il commissario Del Valle con una donazione alla confraternita di cui fa parte. L’uomo, però, le annuncia che Mauro ha preso il suo posto. San Emeterio giura che porterà la Sotelo Ruz alla rovina e la donna informa Ursula che l’uomo dovrà essere eliminato. Cosa avrà in mente questa volta la dark lady di Acacias?