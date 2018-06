Una Vita anticipazioni dal 4 all’8 giugno: Rosina e Liberto si sposano

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Liberto e Rosina sposi, Mauro rifiuta Teresa

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel corso della prossima settimana, Liberto e Rosina prima di partire per il loro viaggio in campagna salutano Susana. La coppia approfitta dei momenti che finalmente trascorrono insieme per convolare a nozze. Dunque, Rosina e Liberto si sposano, diventando marito e moglie. Intanto, la sarta approfitta dell’assenza di Simon e va nella sua stanza in soffitta, dove trova tutti i loro ricordi. La donna brucia tutti gli oggetti che la legano al maggiordomo. La coppia torna ad Acacias e rivela di essere convolata a nozze in segreto. I due, però, non vogliono ancora spargere la notizia tra i loro amici. Fernando e Teresa cercano di affrontare i manifestanti e poi denunciano l’aggressione. Intanto, l’azionista decide di avere un confronto con Mauro, a cui rivela che la Sierra è ancora innamorata di lui. L’uomo dichiara di essere disposto a farsi da parte qualora questi sentimenti siano corrisposti dall’ispettore. San Emeterio, però, chiede a Teresa di sposare Fernando. La maestra è delusa, ma comunica poi la notizia a Fernando, a cui dichiara di non essere ancora innamorata di lui.

Una Vita anticipazioni: Felipe cacciato di casa, torna Celia

Felipe viene cacciato da casa da Consuelo e va a vivere nell’appartamento dei Palacios. La madre di Celia continua ad accusarlo, convinta che l’avvocato sia dispiaciuto per aver perso la sua posizione in società piuttosto che per la lontananza della moglie. Nel frattempo, torna ad Acacias Celia, la quale ha un confronto con Felipe, a cui conferma che il loro matrimonio è finito per sempre. Ursula fa pressione su Cayetana, chiedendole di liberarsi di Fabiana. La vedova di German, nel frattempo, rivela alla sua alleata di essere pronta a far del male a Teresa, poiché ha tentato di prendere il so posto. Insieme alla Sierra, la dark lady di Acacias, prepara gli inviti per la festa di fidanzamento. Infatti, la maestrina non sospetta nulla delle reali intenzioni di Cayetana.

Anticipazioni Una Vita: Servante ha un incidente a causa della sua invenzione

Elvira tenta di riavvicinarsi al padre, ma quest’ultimo continua a mostrarsi freddo. Servante inaugura la sua nuova invenzione, ma qualcosa va storta e finisce per avere un incidente con il servantino elevatore. Consuelo gli porta dei dolci e poi gli rivela che la sua invenzione già esiste e si chiama ascensore.