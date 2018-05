UeD anticipazioni: Giorgio cerca il confronto con Gemma, Marco furioso

Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio vuole il confronto con Gemma, ma Marco non ci sta

A Uomini e Donne ieri è stata registrata la nuova puntata del Trono Over. La talpa di Isa e Chia ha rivelato che Maria De Filippi ha scelto, ancora una volta, di iniziare con Gemma. Dopo l’uscita di scena di Ida e Riccardo, la Galgani si è sfogata con la redazione. Durante lo sfogo ha un momento di crisi. Dopo il filmato, la dama entra in studio con Marco. Insieme parlano della loro storia e subito vuole dire la sua Giorgio. Quest’ultimo si siede di fronte alla Galgani. Il cavaliere parla delle solite cose, ma viene interrotto da Marco che ricorda come la settimana prima il Manetti sia riuscito ad attaccare Gemma. Inizia così una discussione tra i due cavalieri. Giorgio, però, decide di lasciare la postazione di fronte a Gemma e torna a sedersi al suo posto. Marco ammette di essere stufo di questa storia e di non voler più sentir parlare del Manetti. In seguito, il cavaliere si alza ed esce addirittura dallo studio. Gemma lo segue e lo convince a rientrare. Maria capisce, però, che comunque Gemma voleva ascoltare il discorso di Giorgio.

A questo punto, la conduttrice rivela che il Manetti avrebbe voluto ballare con la Galgani per mettere un punto definitivo alla loro storia. Ma ora il cavaliere ammette di averci ripensato e di non voler più fare un ballo con Gemma. Si passa a Sossio e Ursula. La dama ammette di non aver passato una bella settimana con il cavaliere, poiché non comprende perché non le voglia dare l’esclusiva. La donna, inoltre, rivela di essere sicura che da parte del calciatore ci sia un forte interesse. Ed ecco che Ursula rivela di essere uscita con Enrico, il ragazzo che era arrivato nel programma per corteggiare Ida. Si percepisce subito la gelosia di Sossio, il quale è uscito anche con Nevila. Tra loro il bacio non è scattato. Gianni Sperti mette ancora in dubbio la sincerità di Sossio e Ursula, da cui pretende il cellulare.

Uomini e Donne: Ursula e Sossio costretti a consegnare il cellulare alla redazione

La dama ammette di non avere niente da nascondere, mentre la redazione rivela di essersi sempre fidata dei due attraverso gli screen e gli audio. Ursula cede a fa leggere tutti i messaggi che si sono scambiati nell’ultima settimana. Quelli prima, però, non li vuole far leggere poiché ci sono dei messaggi riguardanti delle sue amiche. Nelle conversazioni non si nota nulla di particolare. Gemma appare per tutta la puntata demoralizzata. Nel frattempo, entra in studio una coppia che diverso tempo era uscita dal programma.