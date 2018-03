Uomini e Donne, Anna Tedesco sotto accusa: la reazione della dama del Trono Over

Ieri ed oggi sono andate in onda delle inaspettate puntate del Trono Over. Anna Tedesco è finita nuovamente sotto accusa. Questa volta a prendersela con la dama di Uomini e Donne è stata Federica, ex partecipante della trasmissione. La redazione di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione dalla donna, che è poi stata invitata in studio per raccontare a tutti ciò che sapeva. A quanto pare, la Tedesco avrebbe rivelato alla signora di avere con Giorgio Manetti una frequentazione piuttosto assidua. Di fronte a tali e nuove accuse, la donna del parterre femminile non ha potuto far altro che smentire il tutto e tornare a ribadire di essere legata al gabbiano da una sola e semplice amicizia.

Anna Tedesco pare intenzionata a lasciare la trasmissione di Canale 5. La dama sembra essere stanca di tutte le accuse ricevute in quest’ultimo periodo e vuole darci un taglio definitivo. Già diverso tempo fa, la signora del parterre femminile aveva deciso di abbandonare il programma. In ogni caso, decise poi di tornare perché convinta di avere la coscienza più che pulita. Dopo la messa in onda della puntata in cui è finita di nuovo al centro dell’attenzione a causa del suo rapporto con Giorgio Manetti, la diretta interessata si è lasciata andare ad uno sfogo social. Sono davvero tanti i commenti arrivati a favore della Tedesco. In molti le hanno anche consigliato di lasciare per sempre il programma e di non continuare a subire così tanti insulti e accuse fondate sul nulla.

Trono Over Uomini e Donne: lo sfogo di Anna Tedesco

Anna Tedesco sui social scrive: “Ho capito che dobbiamo lasciar andare ciò che non ci appartiene più senza aver paura. Il coraggio ci donerà nuove ricchezze, che dobbiamo avere la forza di reinventarci, di salvarci, di ripartire ogni volta che la vita ci metterà alla prova. Ringrazio i miei anni che mi hanno insegnato l’arte della resilienza e della saggezza perché possiedo dono meravigliosi da condividere con anime che mi somigliano.”