UeD, puntata surreale. Maria cita CTCF, Giucas ipnotizza Tina

La puntata di Uomini e Donne oggi inizia in modo decisamente particolare, con Maria De Filippi che invita Tina Cipollari al centro studio. La conduttrice spiega di aver invitato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, e Giucas Casella. Quest’ultimo ha di recente rilasciato un’intervista sul settimanale parlando della presunta storia d’amore che avrebbe avuto con l’opinionista. Signoretti fa così una nuova intervista doppia a Tina e Giucas nello studio di Canale 5.

Partendo dalle origini, la Cipollari racconta di aver conosciuto Casella in aeroporto, dove si sono scambiati i numeri di telefono. È nata una conoscenza tra loro. Mentre Giucas si dice certo che tra loro ci sia stata proprio una relazione, Tina dichiara di non ricordarsi. Oggi la Cipollari ammette di essere stata davvero alle Maldive con Casella e altre persone. Signoretti cerca risposte da Tina, in quanto Giucas gli ha raccontato che lei è molto focosa.

Cipollari non ricorda, però, di questa passione scoppiata alle Maldive. Signoretti annuncia di avere una prova fotografica. Sul led compaiono delle foto che ritraggono Tina che regala un paio di mutante nere a Giucas. Gli scatti risalgono a diversi anni fa. “Per regalare le mutande ci deve essere dell’intimità”, fa presente De Filippi. L’opinionista ribadisce di non ricordare questo momento. Tina spiega di aver conosciuto Giucas ancora prima di approdare a UeD.

In quanto sono trascorsi molti anni, la Cipollari non ricorda determinati dettagli e scene. Casella, come ha già raccontato nella sua intervista, racconta di aver visto Tina uscire dalle acque del mare, alle Maldive, nuda “come Venere”. A questo punto, interviene Maria, la quale fa una precisazione:

“Stavo seguendo Che tempo che fa e ho sentito Luciana Litizzetto che parlava di una crociera che parte da Miami per nudisti”

Il pubblico applaude alla De Filippi che ha citato il programma di Fabio Fazio, approdato su Nove. Signoretti tira poi in ballo Gemma Galgani, facendo notare che Tina l’ha spesso attaccata e ora stanno invece uscendo fuori dei dettagli passionali su di lei. Il giornalista poi propone di far ipnotizzare la Cipollari per farle tornare alla mente i ricordi di quel viaggio alle Maldive. Durante un ballo, Casella dice di averla ipnotizzata e lei cade a terra.

“Falla svegliare che mi fa impressione”, urla De Filippi divertita. Stanno tutti al gioco, anche Maria. Alla fine, chiuso il sipario, Signoretti e Giucas lasciano lo studio e la puntata va avanti come al solito.

Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano non convincono

Gemma Galgani a UeD torna al centro studio per qualche minuti, con Pietro. I due continuano a conoscersi. Poi è il turno di Asmaa e Cristiano. La dama appare molto emozionata e dichiara che il cavaliere è riuscito a colpirla come nessun altro è riuscito a fare all’interno del programma. Gianni Sperti non riesce a lasciarsi trasportare da questa storia e a fidarsi.

Le anticipazioni segnalano che nel corso dell’ultima puntata Asmaa e Cristiano lasciano il programma insieme. I due, per ora, non convincono molto. Tina neanche riesce a fidarsi, in quanto vede Asmaa troppo coinvolta in una conoscenza che è iniziata da qualche giorno.

Subito dopo siedono al centro studio Ernesto Russo ed Elisa. Lui non sembra particolarmente coinvolto, ma la conoscenza va avanti. Il cavaliere spiega poi che vorrebbe che non ci fossero litigi per lui tra le dame. Dopo lo scontro acceso dietro le quinte tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea, esce fuori che prima della registrazione di oggi c’è stato un battibecco tra Elisa e Barbara De Santi.

Quest’ultima avrebbe chiesto all’altra se si fosse calmata. Barbara dice di aver fatto solo una battuta ironica. Elisa, però, afferma l’esatto opposto. Interviene Loredana, la quale ammette di aver assistito alla scena e di aver visto l’ironia della De Santi, tanto che Elisa si sarebbe girata sorridendo.