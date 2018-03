Uomini e Donne, Trono Gay: Alex chiede rispetto per la decisione di Alessandro

La rottura tra Alex e Alessandro ha deluso tutti i fan del Trono Gay di Uomini e Donne. La relazione è finita per colpa dell’ex corteggiatore che non provava amore nei confronti dell’ex tronista. E per questo motivo tanti follower hanno preso di mira il napoletano, tanto che è dovuto intervenire Alex per porre fine alla faccenda. Migliorini tiene ancora molto all’ex fidanzato e per questo ha invitato tutti i suoi sostenitori a smetterla di attaccarlo in maniera aggressiva. Soprattutto perché non si può obbligare nessuno ad amare.

Il messaggio dell’hair stylist di Verona è stato piuttosto chiaro: “Ciao ragazzi, volevo chiedervi per favore di smetterla di attaccare Alessandro. Nonostante io ci stia male, apprezzo il fatto che sia stato sincero. Non rimpiango niente, ma non posso credere che mi veda come un amico, questo no. Non lo accetto. Ci abbiamo provato ma, ripeto, se non riesce ad amarmi non posso obbligarlo. Mi viene continuamente detto “chiusa una porta si apre un portone”, ma in cuor mio quella porta non l’avrei mai voluta chiudere… ma va bene così.”. Il giovane ha poi concluso: “Basta massacrarlo, anche se sono arrabbiato e deluso rimane comunque una persona importante per me. Quello che cerco adesso non è vendetta ma solo serenità…”.

Uomini e Donne: perché Alex e Alessandro si sono lasciati

Ma perché Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati? Come rivelato dall’ex tronista di Uomini e Donne, è stato l’ex corteggiatore a chiudere la storia d’amore perché non era davvero innamorato. Dopo l’annuncio di Alex, non è infatti tardata ad arrivare la versione dei fatti di Alessandro: “Purtroppo l’unica cosa che non riusciamo a gestire nella nostra vita sono le emozioni. Tutti possiamo trovarci in situazioni che ci fanno stare bene, e poi con il tempo renderci conto che le stesse situazioni, purtroppo, non erano la felicità. Sarebbe molto semplice fingere per convenienza o per abitudine, ma io non sono questo”.