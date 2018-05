Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni registrazione: Mariano ha abbandonato il Trono? Sara annuncia la scelta

Si complica il percorso di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne. A quanto pare nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, il napoletano ha deciso di abbandonare il programma. Dopo la segnalazione della scorsa puntata, Valentina è tornata alla corte di Maria De Filippi ma ha deciso di non fare esterne con il tronista. La ragazza ha inoltre annunciato che nel caso di un’eventuale scelta la sua risposta sarà negativa. Una decisione che, come fa sapere News U&D, ha amareggiato parecchio Mariano. Le cose si sono messe male pure con l’altra corteggiatrice, Eleonora, che dopo aver baciato Catanzaro, ha deciso di auto eliminarsi da Uomini e Donne. Un comportamento che Mariano non ha ben compreso ma che non ha cambiato il risultato: l‘ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper è rimasto senza pretendenti.

Sembra, dunque, che il Trono di Mariano Catanzaro sia ufficialmente finito. Al momento però manca la certezza: anche lo scorso anno sembrava concluso il Trono di Claudio D’Angelo dopo l’abbandono di Sonia Lorenzini. In quell’occasione Claudio scelse di iniziare una relazione con Ginevra Pisani dopo un confronto in esterna. Farà lo stesso Mariano? Avrà modo di parlare con una delle sue corteggiatrici e intraprendere un legame vero e serio?

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Affi Fella annuncia la sua scelta

Intanto nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha annunciato la sua scelta. Dopo Nilufar Addati, la settimana prossima sarà la modella napoletana a scegliere uno dei corteggiatori rimasti tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.